Rede Gazeta abre vagas de emprego e estágio

A Rede Gazeta está com nove vagas de emprego abertas nesta semana. As oportunidades são para profissionais de níveis técnico e superior. Os interessados podem cadastrar o currículo no site da empresa.
Além das chances para profissionais já formados, também há oportunidades para estagiários. Todas as vagas são para trabalhar em Vitória, com exceção do cargo de contato de vendas que é para Cachoeiro de Itapemirim.
As vagas:
Assistente de eventos
Período de inscrição: até 23/09/2019
Requisitos:
- Formação Completa em curso técnico em Administração, Eventos ou cursos afins;
- Experiência com Organização e Planejamento de Eventos, orçamentos;
- Domínio de Informática;
- Disponibilidade de horário e para realização de viagens;
- Carteira de Habilitação B.
Assistente de marketing
Período de inscrição: até 20/09/2019
Requisitos:
- Ensino superior completo ou em curso em Publicidade e Propaganda ou Marketing;
- Conhecimento em atividades relacionadas a análise de dados;
- Experiência em rotinas de atendimento ao cliente/empresas;
- Conhecimento e experiência em estratégias de campanhas de Google Ads e Redes Sociais ;
- Conhecimento de Marketing Digital.
Assistente de mercado
Período de inscrição: até 25/09/2019
Requisitos:
- Formação superior completa ou em curso em Engenharia, Estatística, Marketing ou Engenharia.
- Desejável inglês (leitura);
- Necessário conhecimento em manuseio de base de dados, técnicas e ferramentas de coleta de dados;
- Domínio de Pacote Office, especialmente power point, excel avançado (com uso de tabelas dinâmica e fórmulas).
Contato comercial Web
Período de inscrição: até 25/09/2019
Requisitos:
- Formação superior completa em Publicidade e Propaganda, Marketing, Administração ou áreas afins;
- Experiência em vendas e interesse em atuar com venda de publicidade para Internet;
- Interesse em novidades tecnológicas;
- Conhecimento de Informática.
Contato de vendas (Cachoeiro de Itapemirim)
Período de inscrição: até 25/09/2019
Requisitos:
- Ensino Superior Completo;
- Experiência em vendas e identificação de novas possibilidades de negócios;
- Realizar manutenção de carteira de clientes;
- Prospectar e trazer novos clientes visando atender metas pré-estabelecidas;
- Ter carro próprio.
Estagiário de administração / publicidade e propaganda / marketing
Período de inscrição: até 25/09/2019
Requisitos:
- Cursando Administração, Publicidade e Propaganda, Marketing ou áreas afins.
Estagiário de criação
Período de inscrição: até 20/09/2019
Requisitos:
- Cursando Ensino Superior em Publicidade e Propaganda ou Design;
- Conhecimento no Pacote Adobe (Photoshop, InDesign, Illustrator, Power Point);
Técnico de sistemas audiovisuais
Período de inscrição: até 25/09/2019
Requisitos:
- Ensino Médio Completo , preferencialmente Técnico em elétrica, eletrônica ou informática;
- CNH B, disponibilidade para viagens;
Técnico de suporte
Período de inscrição: até 25/09/2019
Requisitos:
- Graduação completa ou em curso de Engenharia Elétrica, Ciência da Computação, Produção, Civil com viés para Sistema de Informação.