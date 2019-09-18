Rede Gazeta abre vagas de emprego e estágio Crédito: Diná Sanchotene

Além das chances para profissionais já formados, também há oportunidades para estagiários. Todas as vagas são para trabalhar em Vitória , com exceção do cargo de contato de vendas que é para Cachoeiro de Itapemirim

As vagas:

Assistente de eventos

Período de inscrição: até 23/09/2019

Requisitos:

- Formação Completa em curso técnico em Administração, Eventos ou cursos afins;

- Experiência com Organização e Planejamento de Eventos, orçamentos;

- Domínio de Informática;

- Disponibilidade de horário e para realização de viagens;

- Carteira de Habilitação B.

Assistente de marketing

Período de inscrição: até 20/09/2019

Requisitos:

- Ensino superior completo ou em curso em Publicidade e Propaganda ou Marketing;

- Conhecimento em atividades relacionadas a análise de dados;

- Experiência em rotinas de atendimento ao cliente/empresas;

- Conhecimento e experiência em estratégias de campanhas de Google Ads e Redes Sociais ;

- Conhecimento de Marketing Digital.

Assistente de mercado

Período de inscrição: até 25/09/2019

Requisitos:

- Formação superior completa ou em curso em Engenharia, Estatística, Marketing ou Engenharia.

- Desejável inglês (leitura);

- Necessário conhecimento em manuseio de base de dados, técnicas e ferramentas de coleta de dados;

- Domínio de Pacote Office, especialmente power point, excel avançado (com uso de tabelas dinâmica e fórmulas).

Contato comercial Web

Período de inscrição: até 25/09/2019

Requisitos:

- Formação superior completa em Publicidade e Propaganda, Marketing, Administração ou áreas afins;

- Experiência em vendas e interesse em atuar com venda de publicidade para Internet;

- Interesse em novidades tecnológicas;

- Conhecimento de Informática.

Contato de vendas (Cachoeiro de Itapemirim)

Período de inscrição: até 25/09/2019

Requisitos:

- Ensino Superior Completo;

- Experiência em vendas e identificação de novas possibilidades de negócios;

- Realizar manutenção de carteira de clientes;

- Prospectar e trazer novos clientes visando atender metas pré-estabelecidas;

- Ter carro próprio.

Estagiário de administração / publicidade e propaganda / marketing

Período de inscrição: até 25/09/2019

Requisitos:

- Cursando Administração, Publicidade e Propaganda, Marketing ou áreas afins.

Estagiário de criação

Período de inscrição: até 20/09/2019

Requisitos:

- Cursando Ensino Superior em Publicidade e Propaganda ou Design;

- Conhecimento no Pacote Adobe (Photoshop, InDesign, Illustrator, Power Point);

Técnico de sistemas audiovisuais

Período de inscrição: até 25/09/2019

Requisitos:

- Ensino Médio Completo , preferencialmente Técnico em elétrica, eletrônica ou informática;

- CNH B, disponibilidade para viagens;

Técnico de suporte

Período de inscrição: até 25/09/2019

Requisitos:



