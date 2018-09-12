Quase 600 vagas para quem quer aprender uma profissão

Os moradores de Jardim Tropical, na Serra, e Vila Merlo, em Cariacica, que querem aprender uma nova profissão para trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego já podem se inscrever nos cursos do Projeto OportunidadES. Esta semana são 595 vagas em 19 opções de qualificação.
Os interessados podem se inscrever até domingo, dia 16, no endereço eletrônico
.
As aulas em Jardim Tropical serão realizadas na Igreja Metodista Nova Vida e as de Vila Merlo na EEEFM Professor Augusto Luciano, Montanha da Esperança e SEMEART Semeando Educação com Arte.
SAIBA MAIS
JARDIM TROPICAL - SERRA
Aulas: Igreja Metodista Nova Vida
Vagas: 295 em 9 opções de cursos
Cursos:
Auxiliar de estoque e armazenamento
Auxiliar de rotinas administrativas
Balconista de farmácia
Cuidador de idosos
Decoração de festas
Design de sobrancelhas
Inglês básico
Maquiagem básica
Preparação de salgados
VILA MERLO - CARIACICA
Aulas: EEEFM Professor Augusto Luciano, Montanha da Esperança e SEMEART Semeando Educação com Arte
Cursos:
Atendimento ao cliente
Auxiliar de rotinas administrativas
Auxiliar de secretaria
Berçarista
Auxiliar de estoque e armazenamento
Maquiagem avançada
Porteiro
Recepcionista
Auxiliar de logística e produção
Auxiliar de departamento pessoal