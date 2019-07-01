Proposta prevê abertura de concurso público no Senado

Senado analisa proposta de redução de gastos e abertura de concurso Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Boa notícia para quem quer ingressar no serviço público. O Senado Federal deve abrir em breve concurso para contratar servidores efetivos. Um projeto de resolução do Senado 31/2019, do senador Lasier Martins (Pode/RS), está em tramitação e tem como objetivo adotar medidas de economia administrativa e financeira na Casa, além de alterar ao regulamento administrativo a o regimento interno.

A proposta do parlamentar prevê a redução de R$ 500 milhões dos gastos por ano e também avalia a posterior necessidade de realização de novos concursos públicos para a contratação de pessoal. A proposta aguarda inclusão na ordem do dia para análise no plenário, desde 17 de abril.

Os cargos do Senado são para profissionais de níveis médio e superior. A remuneração chega a R$ 27 mil.

De acordo com o projeto, a Casa conta com 3.691 servidores comissionados, 2.915 terceirizados e 2.130 efetivos, totalizando 8.736 profissionais. Também existem 523 estagiários e 135 aprendizes.

Na proposta, o parlamentar defende que, com a redução de gastos nas diversas áreas, como o uso de carros oficiais e acúmulo de cota parlamentar, também é necessário rever gastos com encargos, assistências e benefícios, o que permitiria a contratação de pessoal para repor o elevado número de funcionários em condições de se aposentar.

Hoje, o Senado tem, no mínimo, 1.859 vagas em aberto em seu quadro de pessoal.