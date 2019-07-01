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Congresso

Proposta prevê abertura de concurso público no Senado

Remuneração pode chegar a R$ 27 mil; oportunidades são para cargos de níveis médio e superior

Publicado em 01 de Julho de 2019 às 17:41

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 jul 2019 às 17:41
Senado analisa proposta de redução de gastos e abertura de concurso Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Boa notícia para quem quer ingressar no serviço público. O Senado Federal deve abrir em breve concurso para contratar servidores efetivos. Um projeto de resolução do Senado 31/2019, do senador Lasier Martins (Pode/RS), está em tramitação e tem como objetivo adotar medidas de economia administrativa e financeira na Casa, além de alterar ao regulamento administrativo a o regimento interno.
> Com cortes de Bolsonaro, concurso público vai acabar?
A proposta do parlamentar prevê a redução de R$ 500 milhões dos gastos por ano e também avalia a posterior necessidade de realização de novos concursos públicos para a contratação de pessoal. A proposta aguarda inclusão na ordem do dia para análise no plenário, desde 17 de abril. 
Os cargos do Senado são para profissionais de níveis médio e superior. A remuneração chega a R$ 27 mil.
De acordo com o projeto, a Casa conta com 3.691 servidores comissionados, 2.915 terceirizados e 2.130 efetivos, totalizando 8.736 profissionais. Também existem 523 estagiários e 135 aprendizes.
> Concursos em órgãos como INSS e PF estão garantidos
Na proposta, o parlamentar defende que, com a redução de gastos nas diversas áreas, como o uso de carros oficiais e acúmulo de cota parlamentar, também é necessário rever gastos com encargos, assistências e benefícios, o que permitiria a contratação de pessoal para repor o elevado número de funcionários em condições de se aposentar.
Hoje, o Senado tem, no mínimo, 1.859 vagas em aberto em seu quadro de pessoal.
O último concurso do Senado Federal ocorreu em 2012, quando foram oferecidas 246 vagas, para cargos de níveis médio, técnico e superior, com iniciais que variam de R$ 18.502,67 a R$ 23.826.

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