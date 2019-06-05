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PRF deve abrir concurso com 4.435 vagas

Pedido para abertura de vagas foi encaminhado ao Ministério da Economia; oportunidades para carreira policial e administrativa

Publicado em 04 de Junho de 2019 às 21:02

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 jun 2019 às 21:02
Policial rodoviário federal em atuação Crédito: Divulgação/PRF
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) enviou ao Ministério da Economia um pedido para abrir concurso público com 4.435 vagas. Do total de oportunidades, 4.360 serão destinadas ao cargo de para policial rodoviário federal (nível superior) e 75 para agente administrativo (nível médio). A remuneração pode chegar a R$ 10 mil.
> Polícia Federal quer abrir concurso com 3,4 mil vagas
O prazo para a solicitação de abertura de processos seletivos terminou no dia 31 de maio. Não há previsão de quando o certame pode ser autorizado.
A carreira de policial rodoviário federal exige que o candidato tenha nível superior em qualquer área, idade entre 18 e 65 anos e carteira de habilitação, na categoria B ou superior. A remuneração é de R$ 10.357,88, incluindo o auxílio-alimentação de R$ 458.
Em 2018, a PRF abriu concurso com 500 vagas para a carreira de policial. A seleção contou com a participação de mais de 129 mil inscritos.
AGENTE
Para a carreira de agente administrativo, a exigência é ter nível médio. O salário é de R$ 4.022,77, para carga horária de 40 horas semanais. A última seleção para o cargo foi realizado em 2014, com 216 vagas. Na época, a organização do certame ficou por conta da Funcab.
> Leia mais sobre concurso e emprego

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