PRF deve abrir concurso com 4.435 vagas

Policial rodoviário federal em atuação Crédito: Divulgação/PRF

O prazo para a solicitação de abertura de processos seletivos terminou no dia 31 de maio. Não há previsão de quando o certame pode ser autorizado.

A carreira de policial rodoviário federal exige que o candidato tenha nível superior em qualquer área, idade entre 18 e 65 anos e carteira de habilitação, na categoria B ou superior. A remuneração é de R$ 10.357,88, incluindo o auxílio-alimentação de R$ 458.

Em 2018, a PRF abriu concurso com 500 vagas para a carreira de policial. A seleção contou com a participação de mais de 129 mil inscritos.

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