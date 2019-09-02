Prefeituras do ES terão concurso com mil vagas para saúde

Agentes de Saúde de Vitória Crédito: Edson Chagas

[*ERRAMOS: inicialmente informamos que o concurso era promovido pelo governo do Estado. Porém, o Executivo estadual não é o responsável pela seleção - e sim as prefeituras. Atualizamos a informação às 22h30 do dia 2 de setembro]

lançamento do Plano Plurianual do Estado, nesta segunda-feira (2). O governo do Estado está intermediando a unificação do concurso para as prefeituras com parceria da Ufes. “O Ministério da Saúde autorizou recentemente a ampliação de mais de mil equipes de agentes comunitários e 389 equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF). Os municípios têm até janeiro para se adequar”, informou Medeiros durante o, nesta segunda-feira (2). O governo do Estado está intermediando a unificação do concurso para as prefeituras com parceria da Ufes.

O salário desses profissionais é de R$ 1.250. O valor é pago pelo governo federal (95%) e municípios. “A lei federal determina que a contratação desses agentes seja feita por meio de processo seletivo. A exigência era o ensino fundamental, mas, com as novas regras, o requisito passou a ser o ensino médio”, comentou.

SEGURANÇA PÚBLICA

O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, disse que também há intenção de fazer concurso público anualmente para Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Militar para suprir as vagas das pessoas que se aposentaram. No entanto, ele não detalhou quantas seriam.