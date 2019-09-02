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Processo Seletivo

Prefeituras do ES terão concurso com mil vagas para saúde

Agentes comunitários de saúde devem ser contratados ainda este ano. Governo também terá concurso para segurança

Publicado em 02 de Setembro de 2019 às 19:08

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 set 2019 às 19:08
Agentes de Saúde de Vitória Crédito: Edson Chagas
As prefeituras* do Estado vão abrir concursos públicos para preencher mil vagas na área da saúde. As oportunidades serão para agentes comunitários. Além disso, o governo do Estado deve abrir seleção para as polícias civil e militar, além do Corpo de Bombeiros. A informação é do secretário de Saúde, Nésio Medeiros.
[*ERRAMOS: inicialmente informamos que o concurso era promovido pelo governo do Estado. Porém, o Executivo estadual não é o responsável pela seleção - e sim as prefeituras. Atualizamos a informação às 22h30 do dia 2 de setembro]
> Confira a lista do concursos abertos em todo o país
“O Ministério da Saúde autorizou recentemente a ampliação de mais de mil equipes de agentes comunitários e 389 equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF). Os municípios têm até janeiro para se adequar”, informou Medeiros durante o lançamento do Plano Plurianual do Estado, nesta segunda-feira (2). O governo do Estado está intermediando a unificação do concurso para as prefeituras com parceria da Ufes.
O salário desses profissionais é de R$ 1.250. O valor é pago pelo governo federal (95%) e municípios. “A lei federal determina que a contratação desses agentes seja feita por meio de processo seletivo. A exigência era o ensino fundamental, mas, com as novas regras, o requisito passou a ser o ensino médio”, comentou.
> Governo do ES pode lançar concurso público em 2020
SEGURANÇA PÚBLICA
O secretário de Estado de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, disse que também há intenção de fazer concurso público anualmente para Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Militar para suprir as vagas das pessoas que se aposentaram. No entanto, ele não detalhou quantas seriam.
“Já temos concursos públicos em andamento. A intenção não é ampliar o número de vagas, mas repor aquelas que forem surgindo com as aposentadorias” , disse.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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