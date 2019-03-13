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Sooretama

Prefeitura no ES abre processo seletivo para médicos e enfermeiros

Benefícios podem ultrapassar R$ 10.000,00; as oportunidades são para contratação temporária

Publicado em 13 de Março de 2019 às 19:12

Publicado em 

13 mar 2019 às 19:12
Os interessados têm até o dia 20 de março para realizar a inscrição Crédito: arquivo
A Prefeitura de Sooretama, região Norte do Estado, abriu processo seletivo para médicos e farmacêuticos. A excelente notícia é que os benefícios podem ultrapassar R$ 10.000,00. Os interessados tem até o dia 20 de março para realizar a inscrição.
São duas vagas abertas para médicos, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. O salário é de R$ 9.800,00, com adicional de insalubridade e R$ 250,00 de auxílio alimentação.
> Veja outras vagas de emprego e concurso no ES e no Brasil
Já para o cargo de farmacêutico, com uma vaga disponível, a jornada de trabalho é de 30 horas semanais. O salário chega a R$ 1.500,00, com insalubridade e R$ 250,00 de auxílio alimentação.
As inscrições devem ser feitas por meio do e-mail institucional [email protected]. Todas as informações estão disponíveis no edital.

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