Prefeitura no ES abre processo seletivo com salário de quase R$ 9 mil

A Prefeitura de Vila Velha, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, abriu processo seletivo para contratação temporária. A jornada de trabalho varia de 20 a 40 horas semanais. Os benefícios, entre salário e insalubridade, podem chegar a R$ R$ 8.805,79.
Os cargos ofertados são: analista público de gestão (administrador, contador e direito); arteterapeuta; engenheiro sanitário; médico ginecologista obstetra plantonista; angiologista e clínico geral; infectologista; ginecologista; terapeuta ocupacional, psiquiatra, entre outros. Os detalhes você confere no edital.
As inscrições podem ser feitas no site www.vilavelha.es.gov.br até as 10 horas do dia 10 de abril. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.