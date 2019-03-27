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Prefeitura no ES abre processo seletivo com salário de quase R$ 9 mil

Há vagas para psiquiatra, obstetra, clínico geral, angiologista, infectologista, entre outros

Publicado em 27 de Março de 2019 às 18:05

Publicado em 

27 mar 2019 às 18:05
Médico Crédito: Pixabay
A Prefeitura de Vila Velha, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, abriu processo seletivo para contratação temporária. A jornada de trabalho varia de 20 a 40 horas semanais. Os benefícios, entre salário e insalubridade, podem chegar a R$ R$ 8.805,79. 
Os cargos ofertados são: analista público de gestão (administrador, contador e direito); arteterapeuta; engenheiro sanitário; médico ginecologista obstetra plantonista; angiologista e clínico geral; infectologista; ginecologista; terapeuta ocupacional, psiquiatra, entre outros. Os detalhes você confere no edital
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As inscrições podem ser feitas no site www.vilavelha.es.gov.br até as 10 horas do dia 10 de abril. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 

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