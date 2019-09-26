Prefeitura de Vitória publica edital de concurso da Saúde nesta sexta

O edital do concurso público da Prefeitura de Vitória, Capital do Espírito Santo, será publicado nesta sexta-feira (26) no Diário Oficial do município. O anúncio foi feito pelo prefeito da Capital, Luciano Rezende (PPS), em sua conta do Instagram.
Na autorização do certame, foram 162 vagas liberadas para cargos de todos os níveis de escolaridade e a remuneração pode chegar a R$ 7.958,62. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. O edital desta sexta-feira terá 142 chances.
A data e a taxa de inscrição estarão disponíveis no edital. A empresa que ficará responsável pelo processo seletivo, no entanto, já foi contratada e será o Instituto AOCP, a mesma organizadora dos concursos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.
Do total de oportunidades, 90 serão destinadas a contratação de médicos. De acordo com o cronograma estabelecido no contrato com a organizadora, as inscrições estavam previstas para ocorrer em junho e as provas em julho.
A seleção contará com provas objetivas e de títulos.