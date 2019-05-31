Prefeitura de Vitória contrata professor de educação física

Feito o cadastro, o candidato precisa comparecer à Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde (próximo ao Hospital São Lucas), que fica na Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 1.185, Forte São João/Beira Mar, Vitória, munido do comprovante de pedido de inscrição, juntamente com a documentação comprobatória em envelope grampeado. O atendimento ocorre no período de 4 a 17 de junho de 2019, das 9 às 16 horas.