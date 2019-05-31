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Prefeitura de Vitória contrata professor de educação física

Remuneração mensal é de R$ 2,3 mil, mais gratificação; inscrição segue até o dia 9 de junho

Publicado em 31 de Maio de 2019 às 14:08

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

31 mai 2019 às 14:08
Oportunidade para quem quer dar aula de Yoga Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Vitória, Capital do Espírito Santo, vai contratar profissionais temporários para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. As oportunidades são destinadas ao cargo de técnico esportivo. A remuneração é de R$ 2.330,61, mais gratificação.
> Prefeitura de Vila Velha divulga cargos que serão oferecidos em concurso
As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico sistemasrh.vitoria.es.gov.br, até as 23h59 do dia 9 de junho.
Feito o cadastro, o candidato precisa comparecer à Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde (próximo ao Hospital São Lucas), que fica na Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 1.185, Forte São João/Beira Mar, Vitória, munido do comprovante de pedido de inscrição, juntamente com a documentação comprobatória em envelope grampeado. O atendimento ocorre no período de 4 a 17 de junho de 2019, das 9 às 16 horas.
> Prefeitura de Aracruz abre concurso com quase 450 vagas
O processo seletivo simplificado contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos.
OS CARGOS
Técnico esportivo – área de ginástica, nas seguintes modalidades: hidroginástica, ginástica localizada e musculação
Requisitos: Curso Superior completo de Licenciatura Plena em Educação Física ou Bacharelado em Educação Física; Registro no Conselho Regional de Classe.
Remuneração: R$ 2.330,61, mais gratificação
Carga horária: 30 horas semanais
Vagas: 1, mais Cadastro de Reserva
Técnico esportivo – yoga
Requisitos: Curso Superior completo de Licenciatura Plena em Educação Física ou Bacharelado em Educação Física; Registro no Conselho Regional de Classe. Curso de capacitação/formação em Ioga com carga horária igual ou superior a 200 horas;
Remuneração: R$ 2.330,61, mais gratificação
Carga horária: 30 horas semanais
Vagas: 1, mais cadastro de reserva
> Leia mais sobre concurso e emprego 
Prefeitura de Vitória contrata professor de educação física
 

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