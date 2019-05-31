Prefeitura de Vitória contrata professor de educação física

A Prefeitura de Vitória, Capital do Espírito Santo, vai contratar profissionais temporários para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde. As oportunidades são destinadas ao cargo de técnico esportivo. A remuneração é de R$ 2.330,61, mais gratificação.
As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico sistemasrh.vitoria.es.gov.br, até as 23h59 do dia 9 de junho.
Feito o cadastro, o candidato precisa comparecer à Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde (próximo ao Hospital São Lucas), que fica na Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 1.185, Forte São João/Beira Mar, Vitória, munido do comprovante de pedido de inscrição, juntamente com a documentação comprobatória em envelope grampeado. O atendimento ocorre no período de 4 a 17 de junho de 2019, das 9 às 16 horas.
O processo seletivo simplificado contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos.
OS CARGOS
Técnico esportivo – área de ginástica, nas seguintes modalidades: hidroginástica, ginástica localizada e musculação
Requisitos: Curso Superior completo de Licenciatura Plena em Educação Física ou Bacharelado em Educação Física; Registro no Conselho Regional de Classe.
Remuneração: R$ 2.330,61, mais gratificação
Carga horária: 30 horas semanais
Vagas: 1, mais Cadastro de Reserva
Técnico esportivo – yoga
Requisitos: Curso Superior completo de Licenciatura Plena em Educação Física ou Bacharelado em Educação Física; Registro no Conselho Regional de Classe. Curso de capacitação/formação em Ioga com carga horária igual ou superior a 200 horas;
Remuneração: R$ 2.330,61, mais gratificação
Carga horária: 30 horas semanais
Vagas: 1, mais cadastro de reserva
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