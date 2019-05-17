Prefeitura de Vitória abre seleção com salário de até R$ 6,2 mil

Após efetuar a inscrição, o candidato deverá comparecer no Guichê de Atendimento da Gerência de Recrutamento, Seleção e Registro / Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação, que fica na sede da prefeitura, Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, Bento Ferreira, Vitória. O atendimento será feito de 24 de maio a 7 de junho de 2019, das 13 às 18 horas.