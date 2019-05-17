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Nível superior

Prefeitura de Vitória abre seleção com salário de até R$ 6,2 mil

Interessados poderão se inscrever de 21 a 30 de maio; a seleção contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos

Publicado em 17 de Maio de 2019 às 15:04

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 mai 2019 às 15:04
Prefeitura de Vitória abre seleção para contratar profissionais de níveis superior Crédito: Marcelo Prest
A Prefeitura de Vitória vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais temporários. As oportunidades são para os cargos de engenheiro civil e médico veterinário. A remuneração pode chegar a R$ 6.150,58.
As inscrições podem ser feitas pela internet, no site sistemasrh.vitoria.es.gov.br, no qual constam o edital e a Ficha de Inscrição Online. O prazo para se inscrever vai das 8 horas do dia 21 de maio até as 23h59 de 30 de maio de 2019.
> Prefeitura de Vila Velha vai abrir concurso público com 1.500 vagas
Após efetuar a inscrição, o candidato deverá comparecer no Guichê de Atendimento da Gerência de Recrutamento, Seleção e Registro / Secretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação, que fica na sede da prefeitura, Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, Bento Ferreira, Vitória. O atendimento será feito de 24 de maio a 7 de junho de 2019, das 13 às 18 horas.
A seleção contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos. 
CONFIRA OS CARGOS
ENGENHEIRO – ATUAÇÃO: ENGENHEIRO CIVIL
REQUISITOS: Curso superior completo em Engenharia Civil; e registro profissional no Conselho Regional da Classe
VENCIMENTO MENSAL: R$ 5.235,22
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais
VAGAS: 1 + Cadastro de Reserva
MÉDICO VETERINÁRIO
REQUISITOS: Curso Superior Completo em Medicina Veterinária; registro Profissional no Conselho Regional da classe e experiência profissional mínima de seis meses em cirurgia a ser comprovada de acordo com critérios do edital.
VENCIMENTO MENSAL: R$ 6.150,58
CARGA HORÁRIA: 40 horas semanais
VAGAS: 1 + Cadastro de Reserva
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