Prefeitura de Vitória abre oportunidades para dentistas

Prefeitura de Vitória vai selecionar profissionais temporários Crédito: Marcelo Prest

Prefeitura de Vitória vai abrir processo seletivo para contratar profissionais da área da Saúde. São duas vagas para cirurgião dentista, sendo uma para clínico e uma para cirurgia bucal. A remuneração é de R$ 3.075,79.

Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do município. Os contratos serão temporários e a carga horária de 20 horas semanais.

Os candidatos precisam ter nível superior em odontologia, registro no conselho de classe e exercício profissional mínimo de 12 meses na função. Para cirurgia bucal, é necessário ainda ter residência ou especialização em Cirurgia Buco Maxilo Facial reconhecido pelo CRO.

As inscrições podem ser feitas de 15 a 24 de maio de 2019 no site da prefeitura , onde constam o edital e a Ficha de Inscrição Online.

Feito isso, o candidato deverá comparecer à Coordenação de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde (próximo ao Hospital São Lucas), que fica na Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 1.185, Forte São João.

Os inscritos deverão levar o comprovante de pedido de inscrição, juntamente com a documentação comprobatória em envelope grampeado. O atendimento será no período de 17 de maio a 3 de junho de 2019, das 9h às 16h.

O processo seletivo contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos.