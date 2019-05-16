Prefeitura de Vila Velha vai abrir concurso público com 1.500 vagas

Prefeitura de Vila Velha prepara seleção para contratar novos servidores Crédito: PMVV/Divulgação

De acordo com o município, as oportunidades serão para áreas como magistério saúde e setores administrativos. Além de vagas para prefeitura, também haverá seleção para contratar servidores do Instituto de Previdência de Vila Velha (IPVV).

Para o magistério, serão 650 vagas, enquanto para que Saúde 650 oportunidades. O Instituto de Previdência contará com nove chances. As demais vagas serão distribuídas por outros cargos administrativos.

OS CARGOS E PROFISSÕES

O processo seletivo vai preencher vagas para cargos de:

- Professores

- Pedagogos

- Médicos

- Enfermeiros

- Dentistas

- Fisioterapeutas

- Fonoaudiólogos

- Psicólogos

- Nutricionistas

- Administradores

- Contadores

- Arquitetos

- Engenheiros

- Geólogos

- Arquivistas

- Advogados

Estão previstas outras vagas ainda não divulgadas.

SALÁRIOS

Os salários variam de R$ 998 a R$ 4.536,00, além de vantagens, para carga horária de 20 a 40 horas semanais. Os aprovados ainda serão beneficiados pelos reajustes de 5% nos vencimentos e 50% no auxílio-alimentação anunciados pelo prefeito Max Filho , na última quarta-feira (15).

O prazo para apresentação das empresas interessadas em organizar o certame era no dia 18 de junho. No entanto, houve alteração no cronograma e a uma nova data foi marcada. Agora, a apresentação das organizadoras deverá ocorrer no dia 8 de julho, em sessão pública, das 8 às 18 horas.

A expectativa é que o edital seja publicado em setembro e a prova aplicada em novembro deste ano.

“Será uma seleção de grande abrangência. Vamos recompor alguns quadros da Prefeitura e transformar cargos de designação temporária em efetivações. Serão servidores selecionados em provas de conteúdo e título. O objetivo é trazer eficiência aos serviços prestado à população”, secretário de Administração, Rafael Gumiero.