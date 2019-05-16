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Edital em setembro

Prefeitura de Vila Velha vai abrir concurso público com 1.500 vagas

Oportunidades serão para cargos de níveis médio e superior; remuneração varia de R$ 998 a R$ 4.536

Publicado em 16 de Maio de 2019 às 18:07

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 mai 2019 às 18:07
Prefeitura de Vila Velha prepara seleção para contratar novos servidores Crédito: PMVV/Divulgação
A Prefeitura de Vila Velha vai abrir concurso público ainda este ano com 1.529 vagas. As oportunidades serão para cargos de níveis médio, superior e a remuneração pode chegar a R$ 4,5 mil.
> Prefeitura de Vila Velha divulga cargos que serão oferecidos em concurso
De acordo com o município, as oportunidades serão para áreas como magistério, saúde e setores administrativos. Além de vagas para prefeitura, também haverá seleção para contratar servidores do Instituto de Previdência de Vila Velha (IPVV).
Para o magistério, serão 650 vagas, enquanto para que Saúde 650 oportunidades. O Instituto de Previdência contará com nove chances. As demais vagas serão distribuídas por outros cargos administrativos. 
OS CARGOS E PROFISSÕES
O processo seletivo vai preencher vagas para cargos de:
- Professores
- Pedagogos
- Médicos
- Enfermeiros
- Dentistas
- Fisioterapeutas
- Fonoaudiólogos
- Psicólogos
- Nutricionistas
- Administradores
- Contadores
- Arquitetos
- Engenheiros
- Geólogos
- Arquivistas
- Advogados
Estão previstas outras vagas ainda não divulgadas.
SALÁRIOS
Os salários variam de R$ 998 a R$ 4.536,00, além de vantagens, para carga horária de 20 a 40 horas semanais. Os aprovados ainda serão beneficiados pelos reajustes de 5% nos vencimentos e 50% no auxílio-alimentação anunciados pelo prefeito Max Filho, na última quarta-feira (15).
O Poder Executivo de Vila Velha publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (16) um chamamento público para contratar a instituição que fará o planejamento, a organização e a realização de concurso público.
O prazo para apresentação das empresas interessadas em organizar o certame era no dia 18 de junho. No entanto, houve alteração no cronograma e a uma nova data foi marcada. Agora, a apresentação das organizadoras deverá ocorrer no dia 8 de julho, em sessão pública, das 8 às 18 horas.
A expectativa é que o edital seja publicado em setembro e a prova aplicada em novembro deste ano.
“Será uma seleção de grande abrangência. Vamos recompor alguns quadros da Prefeitura e transformar cargos de designação temporária em efetivações. Serão servidores selecionados em provas de conteúdo e título. O objetivo é trazer eficiência aos serviços prestado à população”, secretário de Administração, Rafael Gumiero.
O último concurso da Prefeitura de Vila Velha, de acordo com o secretário, foi realizado em 2007. 
> Veja mais publicações sobre Concursos e Empregos

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