Prefeitura de Vila Velha divulga cargos de concurso com 1.500 vagas

A Prefeitura de Vila Velha vai abrir concurso público ainda este ano com 1.529 vagas. As oportunidades serão para cargos de níveis médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 998 a R$ 4.536,00, além de vantagens, para carga horária de 20 a 40 horas semanais.
De acordo com o município, as oportunidades serão para áreas como magistério, saúde e setores administrativos. Além de vagas para prefeitura, também haverá seleção para contratar servidores do Instituto de Previdência de Vila Velha (IPVV).
O secretário de Administração, Rafael Gumiero, informou que está marcada para o dia 18 de junho a apresentação das empresas interessadas em organizar o certame. De acordo com a programação da prefeitura, o edital está previsto para ser publicado em setembro e as provas devem ser aplicadas em novembro. A estimativa é que o processo seletivo conte com a participação de 80 mil candidatos.
Guimiero destaca que o maior volume de cargos estão ligados às áreas da Saúde e Educação. Somente para o cargo de médicos serão 142 oportunidades, em várias especialidades.
"São cargos que reforçar os serviços prestados nas unidades de educação e saúde básica do município", ressalta.
OS CARGOS
Prefeitura de Vila Velha
- Agente de farmácia (26)
- Agente municipal de defesa civil (2)
- Analista ambiental (4)
- Analista de desenvolvimento (2)
- Analista de infraestrutura (2)
- Analista de suporte (2)
- Analista público de gestão - administração (11)
- Analista público de gestão - contabilidade (22)
- Analista público de gestão - direito (12)
- Analista público de gestão - economista (2)
- Analista público de gestão - estatístico (1)
- Arquiteto (6)
- Arquivista (3)
- Assistente público administrativo (187)
- Assistente social (41)
- Auxiliar de saúde bucal (24)
- Auxiliar de secretaria escolar (144)
- Bibliotecário (41)
- Cirurgião dentista - 20 hs (11)
- Cirurgião dentista - 40hs (4)
- Cirurgião dentista - odontopediatria (1)
- Cirurgião dentista - endodontista (1)
- Cirurgião dentista - paciente PCE (1)
- Cirurgião dentista - periodontista (1)
- Cirurgião dentista com especialidade em cirurgia e traumatologia bucomaxiofacial (1)
- Cuidador escolar (186)
- Enfermeiro - 30h (63)
- Enfermeiro - 40h (18)
- Engenheiro civil (9)
- Engenheiro eletricista (1)
- Engenheiro mecânico (1)
- Engenheiro ambiental (1)
- Especialista em Políticas Públicas Governamentais (5)
- Farmacêutico - 30h (3)
- Farmacêutico - 40h (8)
- Farmacêutico bioquimico (1)
- Fisioterapeuta (1)
- Fonoaudiólogo (3)
- Geólogo (2)
- Guarda-vidas (8)
- Médico cardiologista (1)
- Médico clínico geral 20h (120)
- Médico dermatologista (1)
- Médico do trabalho (1)
- Médico endócrino metabologia (1)
- Médico gastroenterologista (1)
- Médico geriatra (1)
- Médico ginecologista obstetra (16)
- Médico oftalmologista (1)
- Médico ortopedista (1)
- Médico otorrinolaringologista (1)
- Médico pediatra (1)
- Médico pneumologista (1)
- Médico proctologista (1)
- Médico psiquiatra (1)
- Médico reumatologista (1)
- Médico urologista (1)
- Museólogo (1)
- Nutricionista (7)
- PA - Professor séries iniciais (82)
- PB - Música (2)
- PB - Professor artes (24)
- PB - Professor ciências (4)
- PB - Professor educação física (10)
- PB - Professor geografia (6)
- PB - Professor história (12)
- PB - Professor língua inglesa (3)
- PB - Professor língua portuguesa (9)
- PB - Professor matemática (7)
- PB - Professor tecnologias educacionais (2)
- PC - Professor coordenador (53)
- PE - Professor bilíngue (4)
- PE - Professor educação especial - deficiência intelectual e deficiência múltiplas (1)
- PE - Professor educação especial na área de deficiência visual (10)
- PE - Professor tradutor e intérprete - língua portuguesa - libras (1)
- PI - Professor educação infantil (10)
- PP - Professor pedagogo (20)
- Psicólogo (33)
- Regente de banda (10)
- Secretário escolar (30)
- Técnico de enfermagem (118)
- Técnico de informática (5)
- Técnico educacional (2)
- Técnico em edificações (5)
- Técnico em geomática (3)
- Técnico em saúde bucal (15)
- Técnico esportivo (6)
- Terapeuta ocupacional (7)
- Topógrafo (3)
Instituto de Previdência de Vila Velha
- Analista público de gestão - administrativo (1)
- Analista previdenciário -arquivologia (1)
- Analista previdenciário - atuarial (1)
- Assistente público administrativo (2)
- Contador (1)
- Médico do trabalho (2)
- Procurador autárquico (1)