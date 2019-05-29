Prefeitura de Vila Velha divulga cargos de concurso com 1.500 vagas

O secretário de Administração, Rafael Gumiero, informou que está marcada para o dia 18 de junho a apresentação das empresas interessadas em organizar o certame. De acordo com a programação da prefeitura, o edital está previsto para ser publicado em setembro e as provas devem ser aplicadas em novembro. A estimativa é que o processo seletivo conte com a participação de 80 mil candidatos.