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  • Prefeitura de Vila Velha divulga cargos de concurso com 1.500 vagas
Edital em setembro

Prefeitura de Vila Velha divulga cargos de concurso com 1.500 vagas

Maior parte das oportunidades estão concentradas nas áreas de saúde e educação
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 mai 2019 às 18:54

Publicado em 29 de Maio de 2019 às 18:54

Prefeitura de Vila Velha prepara seleção para contratar novos servidores Crédito: PMVV/Divulgação
A Prefeitura de Vila Velha vai abrir concurso público ainda este ano com 1.529 vagas. As oportunidades serão para cargos de níveis médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 998 a R$ 4.536,00, além de vantagens, para carga horária de 20 a 40 horas semanais.
> Prefeitura de Vila Velha prepara concurso com 1.500 vagas
De acordo com o município, as oportunidades serão para áreas como magistério, saúde e setores administrativos. Além de vagas para prefeitura, também haverá seleção para contratar servidores do Instituto de Previdência de Vila Velha (IPVV).
O secretário de Administração, Rafael Gumiero, informou que está marcada para o dia 18 de junho a apresentação das empresas interessadas em organizar o certame. De acordo com a programação da prefeitura, o edital está previsto para ser publicado em setembro e as provas devem ser aplicadas em novembro. A estimativa é que o processo seletivo conte com a participação de 80 mil candidatos. 
Guimiero destaca que o maior volume de cargos estão ligados às áreas da Saúde e Educação. Somente para o cargo de médicos serão 142 oportunidades, em várias especialidades. 
"São cargos que reforçar os serviços prestados nas unidades de educação e saúde básica do município", ressalta. 
OS CARGOS
Prefeitura de Vila Velha
- Agente de farmácia (26)
- Agente municipal de defesa civil (2)
- Analista ambiental (4)
- Analista de desenvolvimento (2)
- Analista de infraestrutura (2)
- Analista de suporte (2)
- Analista público de gestão - administração (11)
- Analista público de gestão - contabilidade (22)
- Analista público de gestão - direito (12)
- Analista público de gestão - economista (2)
- Analista público de gestão - estatístico (1)
- Arquiteto (6)
- Arquivista (3)
- Assistente público administrativo (187)
- Assistente social (41)
- Auxiliar de saúde bucal (24)
- Auxiliar de secretaria escolar (144)
- Bibliotecário (41)
- Cirurgião dentista - 20 hs (11)
- Cirurgião dentista - 40hs (4)
- Cirurgião dentista - odontopediatria (1)
- Cirurgião dentista - endodontista (1)
- Cirurgião dentista - paciente PCE (1)
- Cirurgião dentista - periodontista (1)
- Cirurgião dentista com especialidade em cirurgia e traumatologia bucomaxiofacial (1)
- Cuidador escolar (186)
- Enfermeiro - 30h (63)
- Enfermeiro - 40h (18)
- Engenheiro civil (9)
- Engenheiro eletricista (1)
- Engenheiro mecânico (1)
- Engenheiro ambiental (1)
- Especialista em Políticas Públicas Governamentais (5)
- Farmacêutico - 30h (3)
- Farmacêutico - 40h (8)
- Farmacêutico bioquimico (1)
- Fisioterapeuta (1)
- Fonoaudiólogo (3)
- Geólogo (2)
- Guarda-vidas (8)
- Médico cardiologista (1)
- Médico clínico geral 20h (120)
- Médico dermatologista (1)
- Médico do trabalho (1)
- Médico endócrino metabologia (1)
- Médico gastroenterologista (1)
- Médico geriatra (1)
- Médico ginecologista obstetra (16)
- Médico oftalmologista (1)
- Médico ortopedista (1)
- Médico otorrinolaringologista (1)
- Médico pediatra (1)
- Médico pneumologista (1)
- Médico proctologista (1)
- Médico psiquiatra (1)
- Médico reumatologista (1)
- Médico urologista (1)
- Museólogo (1)
- Nutricionista (7)
- PA - Professor séries iniciais (82)
- PB - Música (2)
- PB - Professor artes (24)
- PB - Professor ciências (4)
- PB - Professor educação física (10)
- PB - Professor geografia (6)
- PB - Professor história (12)
- PB - Professor língua inglesa (3)
- PB - Professor língua portuguesa (9)
- PB - Professor matemática (7)
- PB - Professor tecnologias educacionais (2)
- PC - Professor coordenador (53)
- PE - Professor bilíngue (4)
- PE - Professor educação especial - deficiência intelectual e deficiência múltiplas (1)
- PE - Professor educação especial na área de deficiência visual (10)
- PE - Professor tradutor e intérprete - língua portuguesa - libras (1)
- PI - Professor educação infantil (10)
- PP - Professor pedagogo (20)
- Psicólogo (33)
- Regente de banda (10)
- Secretário escolar (30)
- Técnico de enfermagem (118)
- Técnico de informática (5)
- Técnico educacional (2)
- Técnico em edificações (5)
- Técnico em geomática (3)
- Técnico em saúde bucal (15)
- Técnico esportivo (6)
- Terapeuta ocupacional (7)
- Topógrafo (3)
Instituto de Previdência de Vila Velha
- Analista público de gestão - administrativo (1)
- Analista previdenciário -arquivologia (1)
- Analista previdenciário - atuarial (1)
- Assistente público administrativo (2)
- Contador (1)
- Médico do trabalho (2)
- Procurador autárquico (1)
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