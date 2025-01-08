Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar professor DT

Prefeitura de Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado visando à seleção de candidatos para preenchimento de cadastro de reserva para a área pedagógica.

A remuneração será de acordo com a titulação de cada candidato. Para quem tem licenciatura plena, o salário será de R$ 2.960,89. Já quem tem pós-graduação (Especialização) na área de Educação, o ganho será de R$ 3.300,34. Candidatos com mestrado vão receber R$ 3.957,45 e com doutorado, R$ 4.759,84.

Os contratos serão temporários, conforme a necessidade do município. Ao todo, são dois editais, com oportunidades para vários cargos.

Os postos são para as seguintes funções:

Coordenador

Pedagogo

Professor para Educação Infantil, séries iniciais e para as disciplinas de Artes, Ciências, Educação Especial (Deficiência Intelectual e Múltipla; Altas Habilidades/Superdotação; Bilíngue Surdez; Libras/Deficiências de Surdez; Tradutor e Intérprete de Língua Portuguesa – Libras: Surdez; e Deficiência Visual), Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, Música e Tecnologias Educacionais.

As inscrições podem ser feitas até as 16 horas do dia 21 de janeiro de 2025, no site da prefeitura.