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Processo seletivo

Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar professor DT

Remuneração varia de R$ 2.960 a R$ 4.759, conforme a titulação do candidato; inscrições podem ser feitas até as 16 horas do dia 21 de janeiro de 2025

Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 12:10

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

08 jan 2025 às 12:10
Prefeitura de Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
A Secretaria de Educação da Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado visando à seleção de candidatos para preenchimento de cadastro de reserva para a área pedagógica.
A remuneração será de acordo com a titulação de cada candidato. Para quem tem licenciatura plena, o salário será de R$ 2.960,89. Já quem tem pós-graduação (Especialização) na área de Educação, o ganho será de R$ 3.300,34. Candidatos com mestrado vão receber R$ 3.957,45 e com doutorado, R$ 4.759,84.
Os contratos serão temporários, conforme a necessidade do município. Ao todo, são dois editais, com oportunidades para vários cargos.
Os postos são para as seguintes funções:
  • Coordenador
  • Pedagogo
  • Professor para Educação Infantil, séries iniciais e para as disciplinas de Artes, Ciências, Educação Especial (Deficiência Intelectual e Múltipla; Altas Habilidades/Superdotação; Bilíngue Surdez; Libras/Deficiências de Surdez; Tradutor e Intérprete de Língua Portuguesa – Libras: Surdez; e Deficiência Visual), Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática, Música e Tecnologias Educacionais.
As inscrições podem ser feitas até as 16 horas do dia 21 de janeiro de 2025, no site da prefeitura. 
A seleção contará com prova prática exclusivamente para os cargos de professor para Educação Especial.

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