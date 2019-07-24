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Prefeitura de Vila Velha abre seleção para assistente de alfabetização

Inscrições podem ser feitas de 29 a 31 de julho de 2019, nas 46 unidades municipais de Ensino Fundamental

Publicado em 24 de Julho de 2019 às 13:01

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 jul 2019 às 13:01
Assistente de alfabetização em Vila Velha Crédito: Divulgação/PMVV
A Prefeitura de Vila Velha, no Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para a seleção de voluntários para atuar como assistente de alfabetização. Os selecionados farão parte de um cadastro de reserva e quando convocados vão atuar no Programa Mais Alfabetização. Clique aqui para ver o edital 
> Prefeitura de Aracruz abre seleção com 74 vagas
Para participar da seleção, é necessário ter idade mínima de 18 anos até a data de inscrição, disponibilidade para dedicar-se às atividades propostas pelo Programa e respectivas formações e possuir ou estar cursando Licenciatura Plena em Pedagogia a partir do 5º período na data da inscrição
As inscrições podem ser feitas de 29 a 31 de julho de 2019, nas 46 unidades municipais de Ensino Fundamental (Umefs) contempladas pelo Programa Mais Alfabetização. Os endereços estão disponíveis no edital.
Os resultados do processo seletivo simplificado serão divulgados no dia 6 de agosto, na respectiva escola onde o candidato se inscreveu.
O Programa Mais Alfabetização, do Ministério da Educação (MEC), tem como objetivos principais dar apoio técnico e promover o fortalecimento das unidades escolares no processo de alfabetização de estudantes regularmente matriculados nos dois primeiros anos do Ensino Fundamental, por meio do apoio adicional do assistente de alfabetização ao professor regente.
> São Gabriel da Palha abre seleção para área da Educação
A convocação dos assistentes será feita após o repasse do recurso do Governo Federal, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)/MEC às escolas.
Os assistentes poderão atuar por 40 horas semanais, com um ressarcimento de R$ 150 por turma, podendo atender até oito turmas, totalizando um valor de R$ 1.200.
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