Prefeitura de Vila Valério abre seleção para contratar temporários

Processo seletivo em Vila Valério vai contratar profissionais temporários Crédito: Reprodução internet

A Prefeitura de Vila Valério vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de todos os níveis de escolaridade. A seleção contará com provas objetivas, práticas e de títulos de caráter eliminatório e classificatório. A remuneração pode chegar a R$ 2,5 mil.

Os selecionados vão assinar contrato temporário com o município. As inscrições devem ser feitas até o dia 7 de fevereiro de 2019, via internet no site www.gualimp.com.br

Quem tem o nível fundamental pode se inscrever para os cargos de artífice de obras e serviços públicos, auxiliar de obras e serviços públicos, auxiliar de serviços gerais, cuidador, guarda patrimonial, motorista e operador de máquinas.