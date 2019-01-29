Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Prefeitura de Vila Valério abre seleção para contratar temporários
Até R$ 2,9 mil

Prefeitura de Vila Valério abre seleção para contratar temporários

Oportunidades são para cargos de todos os níveis de escolaridade; prazo para se inscrever vai até 7 de fevereiro

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 15:18

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

29 jan 2019 às 15:18
Processo seletivo em Vila Valério vai contratar profissionais temporários Crédito: Reprodução internet
A Prefeitura de Vila Valério vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais de todos os níveis de escolaridade. A seleção contará com provas objetivas, práticas e de títulos de caráter eliminatório e classificatório. A remuneração pode chegar a R$ 2,5 mil.
Os selecionados vão assinar contrato temporário com o município. As inscrições devem ser feitas até o dia 7 de fevereiro de 2019, via internet no site www.gualimp.com.br.
Quem tem o nível fundamental pode se inscrever para os cargos de artífice de obras e serviços públicos, auxiliar de obras e serviços públicos, auxiliar de serviços gerais, cuidador, guarda patrimonial, motorista e operador de máquinas.
Há ainda chances para profissionais de nível médio/técnico para as funções de acompanhante de transporte escolar e técnico de enfermagem. A seleção também conta com vagas para cargos de nível superior em odontologia, enfermagem, farmácia, fisioterapia, psicologia, medicina e magistério.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Valério
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados