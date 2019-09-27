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Temporários

Prefeitura de Viana contrata profissionais de nível fundamental

Remuneração varia de R$ 998 a R$1.463; inscrições podem ser feitas de 30 de fevereiro a 4 de outubro

Publicado em 27 de Setembro de 2019 às 12:07

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 set 2019 às 12:07
Prefeitura de Viana abre seleção para contratar profissionais temporários Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Viana vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de operador de máquinas pesadas, operário braçal, gari e coveiro. A remuneração varia de R$ 998 a R$1.463,00.
> Prefeitura de Vitória abre concurso com 142 vagas na área da Saúde
Os profissionais deve ter ensino fundamenta completo ou incompleto. A seleção contará com avaliação de títulos e prova prática.
As inscrições poderão ser feitas no site www.viana.es.gov.br, das 12 horas de 30 de setembro de 2019 até as 12 horas do dia 4 de outubro de 2019.
CONFIRA OS CARGOS
Operador de Máquina Pesada
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ .463,00, mais auxílio alimentação
Requisitos: Diploma ou Certificado de Conclusão de Ensino Fundamental, habilitação de Motorista Profissional Categoria “D” ou “E”.
Operador Braçal
Carga horária: 40 horas
Remuneração: R$ 998, mais auxílio alimentação
Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto
Gari
Carga horária: 40 horas
Remuneração: R$ 998, auxílio alimentação
Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto
Coveiro
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 998, mais auxílio alimentação
Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto
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