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Cadastro de reserva

Prefeitura de Viana abre seleção para cargos de vários níveis

Inscrições podem ser feitas de 27 de fevereiro a 8 de março; remuneração pode chegar a R$ 1,6 mil

Publicado em 26 de Fevereiro de 2019 às 18:44

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

26 fev 2019 às 18:44
Prefeitura de Viana abriu processo seletivo para vários cargos Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Viana vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais temporários em todos os níveis de escolaridade. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do município.
Os salários variam de R$ 998 a R$ 1.623,91. As vagas são para os cargos de Assistente Administrativo, Motorista, Nutricionista e Agente de Portaria.
As inscrições devem ser feitas no site www.viana.es.gov.br, das 12 horas do dia 27 de fevereiro de 2019 até as 12 horas do dia 8 de março de 2019.
 

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