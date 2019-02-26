Prefeitura de Viana abre seleção para cargos de vários níveis

A Prefeitura de Viana vai abrir processo seletivo simplificado para contratar profissionais temporários em todos os níveis de escolaridade. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva, que será acionado de acordo com a necessidade do município.
Os salários variam de R$ 998 a R$ 1.623,91. As vagas são para os cargos de Assistente Administrativo, Motorista, Nutricionista e Agente de Portaria.
As inscrições devem ser feitas no site www.viana.es.gov.br, das 12 horas do dia 27 de fevereiro de 2019 até as 12 horas do dia 8 de março de 2019.