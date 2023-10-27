Prefeitura de Vargem Alta abre concurso com quase 190 vagas

Prefeitura de Vargem Alta vai contratar novos servidores Crédito: Divulgação / Prefeitura de Vargem Alta

A Prefeitura de Vargem Alta , município que fica na região Sul do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o concurso público que visa preencher 189 vagas, além da formação de cadastro de reserva.

Do total de oportunidades, 14 são para cargos de ensino fundamental incompleto, 10 para nível fundamental completo, 78 para nível médio/técnico e 87 para funções de nível superior.

A remuneração varia de R$ 1.320, a R$ 2.445,08. A carga horária semanal varia entre 20 horas e 40 horas, dependendo da função.

A taxa de participação é de R$ 60 para o nível fundamental, R$ 80 para o nível médio/técnico e de R$ 100 para cargos de nível superior. Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no CadÚnico. As solicitações devem ser feitas nos dias 30 e 31 de outubro.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 17 de dezembro de 2023.

Confira os cargos

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO

Agente de serviços funerais

Borracheiro (1)

Mecânico de motor diesel

Mecânico geral de automóveis

Operador de máquinas escavadeira hidráulica (4)

Operador de máquina - pá carregadeira (2)

Operador de máquina - patrol

Operador de máquina - retroescavadeira (2)

Operador de máquina - trator de esteira (1)

Operador de máquina - trator de pneus (2)

Pedreiro

Servente

Trabalhador braçal

Vigia

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO

Motorista (10)

NÍVEL MÉDIO/ TÉCNICO

Agente de defesa civil (2)

Agente fiscal (2)

Auxiliar de farmácia (2)

Auxiliar de odontologia

Auxiliar de sala (10)

Cuidador (10)

Eletricista (1)

Fiscal ambiental (2)

Fiscal sanitário (3)

Motorista II

Oficial administrativo (29)

Técnico agrícola

Técnico de contabilidade (3)

Técnico de edificações (1)

Técnico de enfermagem (10)

Técnico de informática (2)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico em radiologia

NÍVEL SUPERIOR