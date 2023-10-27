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Provas em dezembro

Prefeitura de Vargem Alta abre concurso com quase 190 vagas

Oportunidades são voltadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade; interessados podem se inscrever até 19 de novembro

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 17:48

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 out 2023 às 17:48
Prefeitura de Vargem Alta
Prefeitura de Vargem Alta vai contratar novos servidores Crédito: Divulgação / Prefeitura de Vargem Alta
A Prefeitura de Vargem Alta, município que fica na região Sul do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o concurso público que visa preencher 189 vagas, além da formação de cadastro de reserva.
Do total de oportunidades, 14 são para cargos de ensino fundamental incompleto, 10 para nível fundamental completo, 78 para nível médio/técnico e 87 para funções de nível superior.
► Clique aqui para ler o edital. 
A remuneração varia de R$ 1.320, a R$ 2.445,08. A carga horária semanal varia entre 20 horas e 40 horas, dependendo da função.
As inscrições podem ser feitas de 30 de outubro até 19 de novembro de 2023, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). 
A taxa de participação é de R$ 60 para o nível fundamental, R$ 80 para o nível médio/técnico e de R$ 100 para cargos de nível superior. Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no CadÚnico. As solicitações devem ser feitas nos dias 30 e 31 de outubro.
As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 17 de dezembro de 2023.

Confira os cargos

NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
  • Agente de serviços funerais 
  • Borracheiro (1)
  • Mecânico de motor diesel
  • Mecânico geral de automóveis
  • Operador de máquinas escavadeira hidráulica (4)
  • Operador de máquina - pá carregadeira (2)
  • Operador de máquina - patrol
  • Operador de máquina - retroescavadeira (2)
  • Operador de máquina - trator de esteira (1)
  • Operador de máquina - trator de pneus (2)
  • Pedreiro 
  • Servente
  • Trabalhador braçal
  • Vigia
NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO
  • Motorista (10)
NÍVEL MÉDIO/ TÉCNICO
  • Agente de defesa civil (2)
  • Agente fiscal (2)
  • Auxiliar de farmácia (2)
  • Auxiliar de odontologia 
  • Auxiliar de sala (10)
  • Cuidador (10)
  • Eletricista (1)
  • Fiscal ambiental (2)
  • Fiscal sanitário (3)
  • Motorista II 
  • Oficial administrativo (29)
  • Técnico agrícola 
  • Técnico de contabilidade (3)
  • Técnico de edificações (1)
  • Técnico de enfermagem (10)
  • Técnico de informática (2)
  • Técnico de segurança do trabalho (1)
  • Técnico em radiologia 
NÍVEL SUPERIOR
  • Analista ambiental (2)
  • Arquiteto urbanista (1)
  • Assistente social (8)
  • Assistente social educacional (1)
  • Auditor fiscal de tributos 
  • Auditor público interno (2)
  • Contador (3)
  • Enfermeiro (3)
  • Engenheiro agrônomo (1)
  • Engenheiro civil (1)
  • Farmacêutico / bioquímico (3)
  • Fisioterapeuta (3)
  • Fonoaudiólogo 20 horas (1)
  • Fonoaudiólogo 30 horas (1)
  • Médico veterinário (1)
  • Nutricionista 
  • Odontólogo
  • Procurador (2)
  • Profissional do magistério - docência - anos finais do ensino fundamental - Ciências 
  • Profissional do magistério - docência - anos finais do ensino fundamental - Geografia
  • Profissional do magistério - docência - anos finais do ensino fundamental - História
  • Profissional do magistério - docência - anos finais do ensino fundamental - Língua Portuguesa
  • Profissional do magistério - docência - anos finais do ensino fundamental - Matemática
  • Profissional do magistério - docência - anos finais do ensino fundamental (14)
  • Profissional do magistério - docência - educação infantil (17)
  • Profissional do magistério - docência - educação infantil e ensino fundamental - Educação Física
  • Profissional do magistério - docência - educação infantil e ensino fundamental - Artes (4)
  • Profissional do magistério - docência - educação infantil e ensino fundamental - Língua Inglesa (4)
  • Profissional do magistério - docência - instrutor de Braile (1)
  • Profissional do magistério - docência - instrutor de Libras (1)
  • Profissional do magistério - docência - intérprete de Libras  (1)
  • Profissional do magistério - docência - Sala de AEE (4)
  • Profissional do magistério - inspetor escolar 
  • Profissional do magistério - pedagogo (3)
  • Profissional do magistério - psicopedagogo 
  • Psicólogo (4)
  • Psicólogo educacional (1)

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