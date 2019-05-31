Prefeitura de João Neiva abre concurso público com 58 vagas

Prefeitura de João Neiva abre concurso na área da Educação Crédito: Divulgação

A seleção oferece vagas para cargos de professor de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Estrangeira (Inglês), Língua Portuguesa, Matemática e Pedagogo. A carga horária é de 25h e 40h semanais.

As inscrições poderão ser feitas de 4 de junho a 7 de julho de 2019, no site www.fsjb.edu.br . Também é possível se inscrever no Posto de Atendimento, que fica na Sede da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Juventude e Esporte, Av. Presidente Vargas, 157, Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta, das 8h às 11h e 13h às 16h. A taxa é de R$ 100.

Podem pedir a isenção do valor os candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e forem membros de família de baixa renda. A solicitação do benefício deve ser feitas nos dias 6 e 7 de junho.

O prazo de validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

De acordo com o edital, o processo seletivo contará com provas objetivas e avaliação de títulos. Os exames serão aplicados no dia 4 de agosto de 2019.

A Prefeitura de João Neiva informou que este foi o primeiro edital publicado, de um total de cinco. Ao todo, será 270 vagas, sendo 253 para a Prefeitura, 11 para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de João Neiva (SAAE), três para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de João Neiva (IPSJON) e três para a Câmara Municipal. As vagas serão disponibilizadas em editais distintos nos próximos meses do ano.

OS CARGOS

MAPA – Educação Infantil

Requisitos: Formação em nível superior de graduação de licenciatura plena em educação infantil e/ou séries iniciais, ou em nível de pósgraduação na mesma área;

Carga horária: 25h

Vagas: 10

Remuneração: R$ 1.388,35

MAPA – Ensino Fundamental

Requisitos: Formação em nível superior de graduação de licenciatura plena em educação infantil e/ou séries iniciais, ou em nível de pós-graduação na mesma área;

Carga horária: 25h

Vagas: 18

Remuneração: R$ 1.388,35

MAPB – Arte

Remuneração: Formação em nível superior de graduação de licenciatura plena na área de conhecimento específico ou outra graduação correspondente às áreas de conhecimento específico do currículo, com complementação pedagógica, nos termos da legislação vigente, ou em nível de pós-graduação na área de conhecimento específico;

Carga horária: 25h

Vagas: 6

Remuneração: R$ 1.388,35

MAPB – Ciências

Requisitos: Formação em nível superior de graduação de licenciatura plena na área de conhecimento específico ou outra graduação correspondente às áreas de conhecimento específico do currículo, com complementação pedagógica, nos termos da legislação vigente, ou em nível de pós-graduação na área de conhecimento específico;

Carga horária: 25h

Vagas: 3

Remuneração: R$ 1.388,35

MAPB – Educação Física

Requisitos: Formação em nível superior de graduação de licenciatura plena na área de conhecimento específico ou outra graduação correspondente às áreas de conhecimento específico do currículo, com complementação pedagógica, nos termos da legislação vigente, ou em nível de pós-graduação na área de conhecimento específico;

Carga horária: 25h

Vagas: 6

Remuneração: R$ 1.388,35

MAPB – Geografia

Requisitos: Formação em nível superior de graduação de licenciatura plena na área de conhecimento específico ou outra graduação correspondente às áreas de conhecimento específico do currículo, com complementação pedagógica, nos termos da legislação vigente, ou em nível de pós-graduação na área de conhecimento específico;

Carga horária: 25h

Vagas: 1

Remuneração: R$ 1.388,35

MAPB – História

Requisitos: Formação em nível superior de graduação de licenciatura plena na área de conhecimento específico ou outra graduação correspondente às áreas de conhecimento específico do currículo, com complementação pedagógica, nos termos da legislação vigente, ou em nível de pós-graduação na área de conhecimento específico;

Carga horária: 25h

Vagas: 2

Remuneração: R$ 1.388,35

MAPB – Língua Estrangeira (Inglês)

Requisitos: Formação em nível superior de graduação de licenciatura plena na área de conhecimento específico ou outra graduação correspondente às áreas de conhecimento específico do currículo, com complementação pedagógica, nos termos da legislação vigente, ou em nível de pós-graduação na área de conhecimento específico;

Carga horária: 25h

Vagas: cadastro de reserva

Remuneração: R$ 1.388,35

MAPB – Língua Portuguesa

Requisitos: Formação em nível superior de graduação de licenciatura plena na área de conhecimento específico ou outra graduação correspondente às áreas de conhecimento específico do currículo, com complementação pedagógica, nos termos da legislação vigente, ou em nível de pós-graduação na área de conhecimento específico;

Carga horária: 25h

Vagas: 2

Remuneração: R$ 1.388,35

MAPB – Matemática

Requisitos: Formação em nível superior de graduação de licenciatura plena na área de conhecimento específico ou outra graduação correspondente às áreas de conhecimento específico do currículo, com complementação pedagógica, nos termos da legislação vigente, ou em nível de pós-graduação na área de conhecimento específico;

Carga horária: 25h

Vaga: 1

Remuneração: R$ 1.388,35

MAPP - Pedagogo

Requisitos: Formação em nível superior de graduação de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em administração escolar, inspeção escolar, orientação escolar e supervisão escolar, ou em nível de pós-graduação nas mesmas áreas. Experiência mínima de dois anos na docência.

Carga horária: 25h

Vagas: 2

Remuneração: R$ 1.388,35

MAPP - Pedagogo

Requisitos: Formação em nível superior de graduação de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em administração escolar, inspeção escolar, orientação escolar e supervisão escolar, ou em nível de pós-graduação nas mesmas áreas. Experiência mínima de dois anos na docência.

Carga horária: 40h

Vagas: 7

Remuneração: R$ 2.221,36