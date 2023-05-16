Prefeitura de Itapemirim abre 80 vagas para guarda-vidas

Prefeitura de Itapemirim seleciona guarda-vidas Crédito: Prefeitura de Itapemirim/Divulgação

A Prefeitura de Itapemirim está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de guarda-vidas. A oferta é de 80 vagas. A remuneração é de R$ 1.363, mais auxílio-alimentação e a carga horária será em escala de revezamento em regime de compensação 12x36 horas, podendo ser alterado de acordo com as necessidades do serviço e da administração pública.

Para participar, o candidato deve estar habilitado como apto no último Curso de Formação de Salva Vidas, realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, ter mais de 18 anos e ensino fundamental completo.

As inscrições podem ser feitas até 17 de maio de 2023, no auditório da Secretaria Municipal de Defesa Social, que fica na Rua Francisco Henrique de Araújo, nº 137, Vila Nova. O atendimento ocorre das 9 às 11 horas e das 14 às 16 horas. Não há cobrança de taxa de inscrição.

No ato da inscrição, é preciso apresentar cópia do documento de identidade e CPF, com suas respectivas originais para conferência quando não autenticado, além de cópia do certificado original de conclusão do curso do Corpo de Bombeiros (autenticada ou acompanhada do documento original).

A seleção será realizada em apenas uma etapa, a avaliação de títulos. A lista dos classificados será divulgada no dia 19 de maio. O prazo de validade do processo seletivo é de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período a critério da prefeitura.

Atribuições do cargo