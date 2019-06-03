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Prefeitura de Ibiraçu contrata motorista temporário

Interessados podem se inscrever no dia 4 de junho de 2019; remuneração é de R$ 1,4 mil mensais

Publicado em 03 de Junho de 2019 às 16:31

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 jun 2019 às 16:31
Prefeitura de Ibiraçu contrata motorista de veículo pesado Crédito: Arquivo/AG
A Prefeitura de Ibiraçu, município que fica na região Norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários. Os selecionados vão atuar na Secretaria Municipal de Agricultura.
> Prefeitura de Baixo Guandu abre concurso com salário de até R$ 4,8 mil
As oportunidades são para motorista de veículo pesado. Para participar, o candidato precisa ter o ensino fundamental completo e carteira de habilitação categoria “D”. A remuneração do cargo é de R$ 1.416,58, para uma carga horária de 40 horas semanais.
As inscrições serão realizadas na Secretaria de Agricultura, localizada na Av.Cond’Eu, 344, Centro, Ibiraçu. O atendimento ocorre no dia 4 de junho de 2019, das 7h às 11h e das 12h às 15h.
Os contratos terão a duração de até seis meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
> Leia mais sobre concurso e emprego

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