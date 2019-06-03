Prefeitura de Ibiraçu contrata motorista temporário

Prefeitura de Ibiraçu contrata motorista de veículo pesado Crédito: Arquivo/AG

A Prefeitura de Ibiraçu , município que fica na região Norte do Espírito Santo , vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários. Os selecionados vão atuar na Secretaria Municipal de Agricultura.

As oportunidades são para motorista de veículo pesado. Para participar, o candidato precisa ter o ensino fundamental completo e carteira de habilitação categoria “D”. A remuneração do cargo é de R$ 1.416,58, para uma carga horária de 40 horas semanais.

As inscrições serão realizadas na Secretaria de Agricultura, localizada na Av.Cond’Eu, 344, Centro, Ibiraçu. O atendimento ocorre no dia 4 de junho de 2019, das 7h às 11h e das 12h às 15h.