Prefeitura de Ibiraçu contrata motorista temporário

A Prefeitura de Ibiraçu, município que fica na região Norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais temporários. Os selecionados vão atuar na Secretaria Municipal de Agricultura.
As oportunidades são para motorista de veículo pesado. Para participar, o candidato precisa ter o ensino fundamental completo e carteira de habilitação categoria “D”. A remuneração do cargo é de R$ 1.416,58, para uma carga horária de 40 horas semanais.
As inscrições serão realizadas na Secretaria de Agricultura, localizada na Av.Cond’Eu, 344, Centro, Ibiraçu. O atendimento ocorre no dia 4 de junho de 2019, das 7h às 11h e das 12h às 15h.
Os contratos terão a duração de até seis meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.