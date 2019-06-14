Prefeitura de Ibiraçu abre seleção para assistente de alfabetização

Prefeitura de Ibiraçu contrata assistente de alfabetização Crédito: Arquivo/AG

A Prefeitura de Ibiraçu vai abrir processo de seleção para contratar assistente de alfabetização. Os selecionados vão atuar no Programa Mais Alfabetização do Ministério da Educação, nas Escolas da Rede Municipal de Educação que atendem turmas de 1° e 2° anos do Ensino Fundamental.

Os interessados poderão se inscrever na Secretaria Municipal de Educação , que fica na Rua João Alves da Motta Júnior, 109, Centro, Ibiraçu. O atendimento ocorre nos dias 24 e 25 de junho de 2019, das 8h às 15h.

O valor do ressarcimento destinado ao assistente de alfabetização será de R$ 150 por cinco horas de dedicação por semana.

DOS PRÉ-REQUISITOS DO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO

Para atuar como Assistente de Alfabetização do Programa Mais Alfabetização, serão considerados os seguintes pré-requisitos:

- Ter disponibilidade de horário para participar de reuniões e formações, com a equipe da Secretaria Municipal de Educação;

- Ter ciência de que são voluntários ressarcidos a partir dos repasses de recursos do Governo Federal, executados pela escola;

- Ser Licenciado em Pedagogia ou ser Estudante (a partir do 5º período) de Pedagogia.