Prefeitura de Guarapari vai abrir 92 vagas em concurso para Educação

Prefeitura de Guarapari abrirá vagas para professores e pedagogos efetivos Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Guarapari

remuneração não foi divulgada. A Prefeitura de Guarapari , que fica no litoral do Espírito Santo , vai abrir concurso público com 92 vagas para professores e pedagogo. Além das oportunidades iniciais, vai haver formação de cadastro de reserva. Anão foi divulgada.

A expectativa é que o edital seja publicado nos próximos dias. As vagas serão para cargos de nível superior e distribuídas entre os cargos de pedagogo, professor de educação infantil, ensino fundamental I, educação especial e de disciplinas.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.