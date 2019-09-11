Prefeitura de Guarapari reabre inscrições de concurso com 94 vagas

A Prefeitura de Guarapari vai reabrir as inscrições do concurso público que oferece 94 vagas para o quadro do magistério. O novo prazo vai de 12 a 15 de setembro de 2019. O edital de retificação foi divulgado nesta quarta-feira (11). As oportunidades são para professores e pedagogos e os candidatos precisam ter o nível superior. A remuneração é de R$ 1.741,30, para carga horária de 25 horas semanais.
Além das vagas iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. De acordo com a regras da seleção, os candidatos farão provas objetivas e de títulos. A organização do certame ficará por conta do Instituto Nacional de Concurso Público (INCP).
Os interessados poderão se inscrever no endereço eletrônico www.incpconcursos.org.br. A taxa é de R$ 70,00.
As provas objetivas serão aplicadas no dia 13 de outubro.
CONFIRA OS CARGOS E AS VAGAS
MAPA Educação Infantil: 8
MAPA Ensino: 33
MAPA Educação: 11
MAPB Língua Portuguesa: 5
MAPB Matemática: 2
MAPB Ciências: cadastro de reserva
MAPB História: cadastro de reserva
MAPB Geografia: cadastro de reserva
MAPB Educação: 3
MAPB Arte: 21
MAPB Inglês: 8
MAPP Pedagogo: 3