Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Prefeitura de Guarapari reabre inscrições de concurso com 94 vagas
Nível superior

Prefeitura de Guarapari reabre inscrições de concurso com 94 vagas

Remuneração é de R$ 1.741,30 para carga horária de 25 horas semanais; inscrições já estão abertas

Publicado em 11 de Setembro de 2019 às 14:36

Ana Paula Mello Miranda

Ana Paula Mello Miranda

Publicado em 

11 set 2019 às 14:36
Prefeitura de Guarapari abre vagas para professores e pedagogos Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Guarapari
A Prefeitura de Guarapari vai reabrir as inscrições do concurso público que oferece 94 vagas para o quadro do magistério. O novo prazo vai de 12 a 15 de setembro de 2019. O edital de retificação foi divulgado nesta quarta-feira (11). As oportunidades são para professores e pedagogos e os candidatos precisam ter o nível superior. A remuneração é de R$ 1.741,30, para carga horária de 25 horas semanais.
> Prefeitura de Vila Velha prepara concurso com 1.500 vagas
Além das vagas iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. De acordo com a regras da seleção, os candidatos farão provas objetivas e de títulos. A organização do certame ficará por conta do Instituto Nacional de Concurso Público (INCP).
Os interessados poderão se inscrever no endereço eletrônico www.incpconcursos.org.br. A taxa é de R$ 70,00.
 
> Prefeitura de Vitória abre concurso com 172 vagas
As provas objetivas serão aplicadas no dia 13 de outubro.
CONFIRA OS CARGOS E AS VAGAS
MAPA Educação Infantil: 8
MAPA Ensino: 33
MAPA Educação: 11
MAPB Língua Portuguesa: 5
MAPB Matemática: 2
MAPB Ciências: cadastro de reserva
MAPB História: cadastro de reserva
MAPB Geografia: cadastro de reserva
MAPB Educação: 3
MAPB Arte: 21
MAPB Inglês: 8
MAPP Pedagogo: 3
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 24/04/2026
Editais e Avisos - 24/04/2026
Sede do STF, em Brasília
Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados