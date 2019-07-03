Prefeitura de Guarapari prepara concurso para área da Educação

Prefeitura de Guarapari abrirá vagas para professores e pedagogos efetivos Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Guarapari

remuneração não foi divulgada. A Prefeitura de Guarapari , que fica no litoral do Espírito Santo , vai abrir concurso público para contratar profissionais da área da Educação . A oferta será de 92 vagas para professores e pedagogos, além da formação de cadastro de reserva. Anão foi divulgada.

A previsão é de que o edital seja publicado até o final deste mês.De acordo com informações da prefeitura, a Secretaria Municipal de Educação está em processo de licitação para a escolha da empresa que ficará responsável pelo certame.

A Comissão Especial para Coordenação e Acompanhamento do Concurso Público Municipal já começou a trabalhar no edital. As vagas serão para cargos de nível superior e distribuídas entre os cargos de pedagogo, professor de educação infantil, ensino fundamental I, educação especial e de disciplinas.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.