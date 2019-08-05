Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nível superior

Prefeitura de Guarapari abre concurso público com 94 vagas

Remuneração é de R$ 1.741,30 para carga horária de 25 horas semanais; inscrições já estão abertas

Publicado em 05 de Agosto de 2019 às 16:24

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

05 ago 2019 às 16:24
Prefeitura de Guarapari abre vagas para professores e pedagogos Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Guarapari
A Prefeitura de Guarapari vai abrir concurso público para preencher 94 vagas para o quadro do magistério. O edital de abertura do processo seletivo foi divulgado nesta segunda-feira (5). As oportunidades são para professores e pedagogos e os candidatos precisam ter o nível superior. A remuneração é de R$ 1.741,30, para carga horária de 25 horas semanais.
> Prefeitura de Vila Velha prepara concurso com 1.500 vagas
Além das vagas iniciais, haverá formação de cadastro de reserva. De acordo com a regras da seleção, os candidatos farão provas objetivas e de títulos. A organização do certame ficará por conta do Instituto Nacional de Concurso Público (INCP).
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no endereço eletrônico www.incpconcursos.org.br. O prazo vai até as 23h59 do dia 6 de setembro de 2019. A taxa é de R$ 70,00.
O candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, terão isenção do valor. O prazo para solicitar o benefício vai até 9 de agosto. O atendimento ocorre das 10 às 18 horas.
Os participantes devem entrar no site da inscrição, preencher as informações solicitadas no cadastro e enviar toda a documentação necessária para comprovação dos requisitos para a obtenção do benefício. As orientações estão no edital.
> 10 concursos previsto para o segundo semestre
O requerimento deverá ser enviado Via Sedex ou por carta com Aviso de Recebimento, com uma cópia sem autenticação do RG, CPF, Cópia do cartão do NIS, e do comprovante de inscrição para os beneficiários do Cadastro Único. O envelope deverá conter a referência do cargo, conforme determina o edital.
As provas objetivas serão aplicadas no dia 13 de outubro.
CONFIRA OS CARGOS E AS VAGAS
MAPA Educação Infantil: 8
MAPA Ensino: 33
MAPA Educação: 11
MAPB Língua Portuguesa: 5
MAPB Matemática: 2
MAPB Ciências: cadastro de reserva
MAPB História: cadastro de reserva
MAPB Geografia: cadastro de reserva
MAPB Educação: 3
MAPB Arte: 21
MAPB Inglês: 8
MAPP Pedagogo: 3
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Guarapari Vagas (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados