Prefeitura de Fundão abre seleção para contratar DTs Crédito: Reprodução internet

A Prefeitura de Fundão vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais da área da Educação . A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva para o cargo de Técnico-Pedagógico (MaTP).

Os selecionados poderão atuar nas seguintes etapas da Educação Básica: Educação Infantil - Creche e Pré-Escola; Ensino Fundamental - Anos Iniciais; Ensino Fundamental - Anos Finais; Educação Especial/Inclusiva e Educação do Campo - (Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais).

remuneração vai variar de R$ 1.750,60 a R$ 2.369,98, de acordo com a titulação do candidato.

As inscrições poderão ser feitas nos dias 13 e 14 de agosto de 2019, na Secretaria Municipal de Educação, que fica na Avenida José Agostini, 204, Centro, Fundão. O atendimento será das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30.