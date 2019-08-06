Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nível superior

Prefeitura de Fundão abre seleção para contratar DTs

Oportunidades são para o cargo de técnico-pedagógico; remuneração pode chegar a R$ 2,3 mil

Publicado em 06 de Agosto de 2019 às 18:54

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 ago 2019 às 18:54
Prefeitura de Fundão abre seleção para contratar DTs Crédito: Reprodução internet
A Prefeitura de Fundão vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais da área da Educação. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva para o cargo de Técnico-Pedagógico (MaTP).
> 37 concursos públicos abertos com salários de até R$ 35 mil
Os selecionados poderão atuar nas seguintes etapas da Educação Básica: Educação Infantil - Creche e Pré-Escola; Ensino Fundamental - Anos Iniciais; Ensino Fundamental - Anos Finais; Educação Especial/Inclusiva e Educação do Campo - (Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais).
A remuneração vai variar de R$ 1.750,60 a R$ 2.369,98, de acordo com a titulação do candidato.
As inscrições poderão ser feitas nos dias 13 e 14 de agosto de 2019, na Secretaria Municipal de Educação, que fica na Avenida José Agostini, 204, Centro, Fundão. O atendimento será das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30.
Para participar da seleção, o candidato deve ter Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Administração, Planejamento, Inspeção, Supervisão e Orientação Educacional ou Licenciatura em Pedagogia, regulamentada pela Resolução CNE/CP nº 1, de 15/05/2006, ou Licenciatura Plena em Pedagogia, acrescida de Certificado de Pós-Graduação Lato Sensu, em Administração, Planejamento, Inspeção, Supervisão, Orientação, Gestão Educacional ou Gestão Escolar e 24 meses de experiência em regência de classe em Instituição de Ensino pública e/ou privada.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos (ES) Fundão Vagas (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026 
Imagem de destaque
Maior produtor de camisinhas do mundo pode subir preços em até 30% por causa da guerra no Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados