Prefeitura de Cachoeiro abre seleção com salário de até R$ 10 mil

Prefeitura de Cachoeiro contrata profissionais temporários Crédito: Governo do ES

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, município que fica ao sul do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que oferece 42 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio e superior. Do total de oportunidades, cinco são destinadas a pessoas com deficiência. Também haverá formação de cadastro de reserva.

Os profissionais vão desempenhar suas tarefas em carga horária de 15 a 40 horas semanais e contarão com salários no valor de R$ 1.212 a R$ 10 mil ao mês, além de outros benefícios. Os contratos serão temporários.

Os postos estão distribuídos por 11 funções:

Operador de máquinas e veículos especiais (2);

Cuidador social (6);

Assistente social (1);

Contador (1);

Enfermeiro (11);

Enfermeiro da família (6);

Farmacêutico (1);

Médico da família (generalista) (7);

Médico clínico geral (5);

Fisioterapeuta (1)

Fonoaudiólogo (1).

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 19 de setembro de 2022, exclusivamente via internet por meio do s ite da prefeitura.

Os candidatos serão avaliados mediante a análise de títulos, de acordo com os critérios de pontuação especificados no edital. A validade do processo seletivo será de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.

CONCURSO

Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim prepara concurso público com mais de 400 vagas. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção (Cebraspe) já foi contratado para elaborar o certame. As oportunidades serão destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os salários iniciais vão de R$ 1.241,16 a R$ 11.894,45.

O último concurso para cargos do quadro geral da Prefeitura de Cachoeiro foi realizado em 2007. O novo concurso estava sendo preparado para 2020, mas precisou ser suspenso por força do cenário pandêmico, conforme informou a prefeitura.

CONFIRA OS CARGOS

Operador de máquinas e veículos especiais

Vagas: 2

2 Requisitos: Ensino fundamental completo e carteira de habilitação na categoria C.

Ensino fundamental completo e carteira de habilitação na categoria C. Carga horária: 40 horas semanais

40 horas semanais Remuneração: R$ 1.212

Cuidador social

Vagas: 5 para ampla concorrência e uma para pcd

5 para ampla concorrência e uma para pcd Requisito: Ensino médio completo, acrescido de curso de cuidador de crianças, idosos e / ou pessoas com deficiência (mínimo 40h)

Ensino médio completo, acrescido de curso de cuidador de crianças, idosos e / ou pessoas com deficiência (mínimo 40h) Carga horária: 40 horas semanais

40 horas semanais Remuneração: R$ 1.212

Assistente social

Vaga: 1

1 Requisitos: Ensino superior completo na área pleiteada e registro no respectivo órgão de Conselho de Classe.

Ensino superior completo na área pleiteada e registro no respectivo órgão de Conselho de Classe. Carga horária: 30 horas semanais

30 horas semanais Remuneração: R$ 1.448,02

Contador

Vaga : 1

: 1 Requisitos: Ensino superior completo na área pleiteada e registro no respectivo órgão de Conselho de Classe.

Ensino superior completo na área pleiteada e registro no respectivo órgão de Conselho de Classe. Carga horária: 30 horas semanais

30 horas semanais Remuneração: R$ 1.448,02

Enfermeiro

Vagas: 10 para ampla concorrência e uma para pcd

10 para ampla concorrência e uma para pcd Requisitos: Ensino superior completo na área pleiteada e registro no respectivo órgão de Conselho de Classe.

Ensino superior completo na área pleiteada e registro no respectivo órgão de Conselho de Classe. Carga horária: 30 horas semanais

30 horas semanais Remuneração: R$ 1.448,02

Enfermeiro da família

Vagas: 5 para ampla concorrência e uma para pcd

5 para ampla concorrência e uma para pcd Requisitos: Ensino superior completo na área pleiteada e registro no respectivo órgão de Conselho de Classe.

Ensino superior completo na área pleiteada e registro no respectivo órgão de Conselho de Classe. Carga horária: 40 horas semanais

40 horas semanais Remuneração: R$ 3.620,05

Farmacêutico

Vaga: 1

1 Requisitos: Ensino superior completo na área pleiteada e registro no respectivo órgão de Conselho de Classe.

Ensino superior completo na área pleiteada e registro no respectivo órgão de Conselho de Classe. Carga horária: 20 horas semanais

20 horas semanais Remuneração: R$ 1.448,02

Médico da família (generalista)

Vagas: 6 para ampla concorrência e 1 para pcd

6 para ampla concorrência e 1 para pcd Requisitos: Ensino superior completo na área pleiteada e registro no respectivo órgão de Conselho de Classe.

Ensino superior completo na área pleiteada e registro no respectivo órgão de Conselho de Classe. Carga horária: 40 horas semanais

40 horas semanais Remuneração: R$ 10 mil

Médico clínico geral

Vagas: 4

4 Requisitos: Ensino superior completo na área pleiteada e registro no respectivo órgão de Conselho de Classe.

Ensino superior completo na área pleiteada e registro no respectivo órgão de Conselho de Classe. Carga horária: 15 horas semanais

15 horas semanais Remuneração: R$ 3.600

Fisioterapeuta

Vaga: 1

1 Requisitos: Ensino superior completo na área pleiteada e registro no respectivo órgão de Conselho de Classe.

Ensino superior completo na área pleiteada e registro no respectivo órgão de Conselho de Classe. Carga horária: 20 horas semanais

20 horas semanais Remuneração: R$ 1.448,02

Fonoaudiólogo

Vaga: 1

1 Requisitos: Ensino superior completo na área pleiteada e registro no respectivo órgão de Conselho de Classe.

Ensino superior completo na área pleiteada e registro no respectivo órgão de Conselho de Classe. Carga horária: 20 horas semanais

20 horas semanais Remuneração: R$ 1.448,02

SERVIÇO