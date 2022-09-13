Prefeitura de Cachoeiro abre seleção com salário de até R$ 10 mil

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, município que fica ao sul do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que oferece 42 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio e superior. Do total de oportunidades, cinco são destinadas a pessoas com deficiência. Também haverá formação de cadastro de reserva.
Os profissionais vão desempenhar suas tarefas em carga horária de 15 a 40 horas semanais e contarão com salários no valor de R$ 1.212 a R$ 10 mil ao mês, além de outros benefícios. Os contratos serão temporários.
Os postos estão distribuídos por 11 funções:
- Operador de máquinas e veículos especiais (2);
- Cuidador social (6);
- Assistente social (1);
- Contador (1);
- Enfermeiro (11);
- Enfermeiro da família (6);
- Farmacêutico (1);
- Médico da família (generalista) (7);
- Médico clínico geral (5);
- Fisioterapeuta (1)
- Fonoaudiólogo (1).
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 19 de setembro de 2022, exclusivamente via internet por meio do site da prefeitura.
Os candidatos serão avaliados mediante a análise de títulos, de acordo com os critérios de pontuação especificados no edital. A validade do processo seletivo será de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.
CONCURSO
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim prepara concurso público com mais de 400 vagas. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção (Cebraspe) já foi contratado para elaborar o certame. As oportunidades serão destinadas a profissionais de todos os níveis de escolaridade. Os salários iniciais vão de R$ 1.241,16 a R$ 11.894,45.
O último concurso para cargos do quadro geral da Prefeitura de Cachoeiro foi realizado em 2007. O novo concurso estava sendo preparado para 2020, mas precisou ser suspenso por força do cenário pandêmico, conforme informou a prefeitura.
CONFIRA OS CARGOS
- Operador de máquinas e veículos especiais
- Vagas: 2
- Requisitos: Ensino fundamental completo e carteira de habilitação na categoria C.
- Carga horária: 40 horas semanais
- Remuneração: R$ 1.212
- Cuidador social
- Vagas: 5 para ampla concorrência e uma para pcd
- Requisito: Ensino médio completo, acrescido de curso de cuidador de crianças, idosos e / ou pessoas com deficiência (mínimo 40h)
- Carga horária: 40 horas semanais
- Remuneração: R$ 1.212
- Assistente social
- Vaga: 1
- Requisitos: Ensino superior completo na área pleiteada e registro no respectivo órgão de Conselho de Classe.
- Carga horária: 30 horas semanais
- Remuneração: R$ 1.448,02
- Contador
- Vaga: 1
- Requisitos: Ensino superior completo na área pleiteada e registro no respectivo órgão de Conselho de Classe.
- Carga horária: 30 horas semanais
- Remuneração: R$ 1.448,02
- Enfermeiro
- Vagas: 10 para ampla concorrência e uma para pcd
- Requisitos: Ensino superior completo na área pleiteada e registro no respectivo órgão de Conselho de Classe.
- Carga horária: 30 horas semanais
- Remuneração: R$ 1.448,02
- Enfermeiro da família
- Vagas: 5 para ampla concorrência e uma para pcd
- Requisitos: Ensino superior completo na área pleiteada e registro no respectivo órgão de Conselho de Classe.
- Carga horária: 40 horas semanais
- Remuneração: R$ 3.620,05
- Farmacêutico
- Vaga: 1
- Requisitos: Ensino superior completo na área pleiteada e registro no respectivo órgão de Conselho de Classe.
- Carga horária: 20 horas semanais
- Remuneração: R$ 1.448,02
- Médico da família (generalista)
- Vagas: 6 para ampla concorrência e 1 para pcd
- Requisitos: Ensino superior completo na área pleiteada e registro no respectivo órgão de Conselho de Classe.
- Carga horária: 40 horas semanais
- Remuneração: R$ 10 mil
- Médico clínico geral
- Vagas: 4
- Requisitos: Ensino superior completo na área pleiteada e registro no respectivo órgão de Conselho de Classe.
- Carga horária: 15 horas semanais
- Remuneração: R$ 3.600
- Fisioterapeuta
- Vaga: 1
- Requisitos: Ensino superior completo na área pleiteada e registro no respectivo órgão de Conselho de Classe.
- Carga horária: 20 horas semanais
- Remuneração: R$ 1.448,02
- Fonoaudiólogo
- Vaga: 1
- Requisitos: Ensino superior completo na área pleiteada e registro no respectivo órgão de Conselho de Classe.
- Carga horária: 20 horas semanais
- Remuneração: R$ 1.448,02
SERVIÇO
Inscrições: até as 23h59 do dia 19 de setembro de 2022, exclusivamente via internet por meio do site da prefeitura.