Prefeitura de Aracruz abre seleção para contratar 132 temporários

Inscrições abertas para seleção da Prefeitura de Aracruz Crédito: Freepik

Prefeitura de Aracruz , município que fica no Norte do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de servidores temporários na área da Saúde. Ao todo, são 132 vagas para níveis fundamental, médio e superior.

As oportunidades foram distribuídas por quatro editais. Os salários variam de R$ 1.400 a R$ 3.138.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 4 de julho, no site da prefeitura

Na área de Urgência e Emergência (edital 001/2023), as vagas são para assistente administrativo, auxiliar de serviços gerais, médico clínico geral plantonista, e médico pediatra.

Já na área de Atenção Primária e Secundária (edital 002/2023), os postos são para os cargos de assistente administrativo de saúde, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de serviços gerais, enfermeiro regulador, fiscal de vigilância sanitária, fonoaudiólogo e médico auditor.

Há ainda chances para transporte sanitário (edital 003/2023), com oportunidades para motoristas, inclusive na área indígena. A prefeitura também vai contratar profissionais na área de engenharia (edital 004/2023).