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Processo seletivo

Prefeitura de Aracruz abre seleção para contratar 132 temporários

Oportunidades foram distribuídas por quatro editais; prazo para se inscrever terminam no dia 4 de julho. Os salários variam de R$ 1.400 a R$ 3.138.

Publicado em 03 de Julho de 2023 às 15:18

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 jul 2023 às 15:18
Prova para concurso público
Inscrições abertas para seleção da Prefeitura de Aracruz Crédito: Freepik
Prefeitura de Aracruz, município que fica no Norte do Espírito Santo, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de servidores temporários na área da Saúde. Ao todo, são 132 vagas para níveis fundamental, médio e superior.
As oportunidades foram distribuídas por quatro editais. Os salários variam de R$ 1.400 a R$ 3.138.
As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 4 de julho, no site da prefeitura
Na área de Urgência e Emergência (edital 001/2023), as vagas são para assistente administrativo, auxiliar de serviços gerais, médico clínico geral plantonista, e médico pediatra.
Já na área de Atenção Primária e Secundária (edital 002/2023), os postos são para os cargos de assistente administrativo de saúde, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de serviços gerais, enfermeiro regulador, fiscal de vigilância sanitária, fonoaudiólogo e médico auditor.
Há ainda chances para transporte sanitário (edital 003/2023), com oportunidades para motoristas, inclusive na área indígena. A prefeitura também vai contratar profissionais na área de engenharia (edital 004/2023).
os candidatos serão analisados por meio de prova de títulos. 

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