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Prefeitura de Aracruz abre concurso com mais de 250 vagas

Oportunidades são para cargos de níveis fundamental, médio e superior; inscrições serão de 8 de maio a 9 de junho
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 mai 2019 às 19:48

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 19:48

Prefeitura de Aracruz abre vagas para todos os níveis de escolaridade Crédito: Divulgação / Prefeitura de Aracruz
A Prefeitura de Aracruz, no Espírito Santo, vai abrir concurso público com 251 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 835,58 a R$ 1.947,94.
Confira os cargos
As inscrições poderão ser feitas de amanhã até o dia 9 de junho de 2019, no site www.ibade.org.br. A taxa é de R$ 41,50 para ensino fundamental, R$ 64,50 para nível médio e R$ 81,50 para cargos de níveis superior.
Os candidatos farão provas objetivas. No entanto, os profissionais de nível superior farão também redação e prova de títulos. Os exames serão aplicados no dia 28 de julho.
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