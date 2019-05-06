Prefeitura de Aracruz abre concurso com mais de 250 vagas

A Prefeitura de Aracruz, no Espírito Santo, vai abrir concurso público com 251 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade, além da formação de cadastro de reserva. A remuneração varia de R$ 835,58 a R$ 1.947,94.
As inscrições poderão ser feitas de amanhã até o dia 9 de junho de 2019, no site www.ibade.org.br. A taxa é de R$ 41,50 para ensino fundamental, R$ 64,50 para nível médio e R$ 81,50 para cargos de níveis superior.
Os candidatos farão provas objetivas. No entanto, os profissionais de nível superior farão também redação e prova de títulos. Os exames serão aplicados no dia 28 de julho.