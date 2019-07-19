Prefeitura da Serra contrata profissionais de nível superior

Os contratos terão a duração de 12 meses. Os selecionados farão parte de um cadastro de reserva.

As oportunidades do primeiro edital são para os cargos de nutricionista e professor de educação física. A remuneração é de R$ 2.813,32, que é o salário-base acrescido da insalubridade de 20%. Além disso, há auxílio-alimentação no valor de R$ 300,00 mensal. A carga horária é de 30 horas.