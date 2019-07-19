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Temporários

Prefeitura da Serra contrata profissionais de nível superior

Oportunidades são para professor de educação física, nutricionista e médico; remuneração pode chegar a R$ 9,2 mil

Publicado em 19 de Julho de 2019 às 16:20

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 jul 2019 às 16:20
Prefeitura da Serra contrata profissionais de nível superior Crédito: Guilherme Ferrari
A Prefeitura da Serra divulgou nesta sexta-feira (19) dois editais de abertura de processo seletivo simplificado. As chances são para profissionais de nível superior e a remuneração pode chegar a R$ 9.288,94.
> Vagas temporárias em órgãos públicos com salários de até R$ 8,5 mil
Os contratos terão a duração de 12 meses. Os selecionados farão parte de um cadastro de reserva.
As oportunidades do primeiro edital são para os cargos de nutricionista e professor de educação física. A remuneração é de R$ 2.813,32, que é o salário-base acrescido da insalubridade de 20%. Além disso, há auxílio-alimentação no valor de R$ 300,00 mensal. A carga horária é de 30 horas.
Há ainda vagas para médicos de 40 horas para equipes de Estratégia da Saúde da Família (ESF). A remuneração é R$ 9.288,94, que é o salário-base acrescido de 20% de insalubridade e da gratificação de incentivo. Auxílio-alimentação no valor de R$ 300,00 mensal.
As inscrições podem ser feitas até 23h59 do dia 24 de julho, no site da Prefeitura da Serra.
O processo de seleção para os candidatos será realizado em etapa única, a avaliação de títulos.
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