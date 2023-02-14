Prefeitura da Serra contrata 40 cuidadores temporários

A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa contratar cuidadores para estudantes com deficiência. A oferta é de 40 vagas temporárias, além da formação de cadastro de reserva.
Para participar da seleção, é necessário ter o ensino médio. O salário é de R$ 1.782,66, mais auxílio-alimentação de R$ 650. A carga horária é de 40 horas semanais. Os profissionais vão atuar junto a/o criança/estudante com deficiência nas Unidades de Ensino do município.
As inscrições poderão ser feitas no endereço eletrônico selecao.serra.es.gov.br, até as 23h59 do dia 19 de fevereiro. Não há cobrança de taxa de participação.
Ao acessar o site, o candidato deve abrir a aba processo seletivo em andamento, no ícone azul do lado direito da tela, e realizar o cadastro uma única vez, em seguida a inscrição para o cargo desejado.
O processo seletivo tem validade até 31 de dezembro de 2023, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme a necessidade da prefeitura.
Atribuições do cargo
- Acompanhar e auxiliar a/o criança/estudante com deficiência, severamente comprometido no desenvolvimento das atividades rotineiras, cuidando para que tenha suas necessidades básicas (fisiológicas e afetivas) satisfeitas, fazendo por ela/ele somente as atividades que não consiga fazer de forma autônoma;
- Escutar a/o criança/estudante e estar atento às suas necessidades;
- Auxiliar nos cuidados e hábitos de higiene;
- Estimular e ajudar na alimentação e na constituição de hábitos alimentares;
- Auxiliar na locomoção de crianças/estudantes cadeirantes que não consigam se locomover de forma autônoma;
- Realizar mudanças de posição da (o) criança/estudante cadeirante para manter conforto e consequente aproveitamento das atividades escolares;
- Comunicar à Equipe Gestora da Unidade de Ensino quaisquer alterações de comportamento da (o) criança/ estudante que possam ser observadas;
- Acompanhar as (os) crianças/ estudantes nas atividades recreativas;
- Acompanhar a criança/ estudante em outras situações que se fizerem necessárias para a realização das atividades cotidianas, durante a permanência na Unidade de Ensino.