Prefeitura da Serra contrata 40 cuidadores temporários

Prefeitura da Serra tem vagas para temporários Crédito: Divulgação

A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa contratar cuidadores para estudantes com deficiência. A oferta é de 40 vagas temporárias, além da formação de cadastro de reserva.

Para participar da seleção, é necessário ter o ensino médio. O salário é de R$ 1.782,66, mais auxílio-alimentação de R$ 650. A carga horária é de 40 horas semanais. Os profissionais vão atuar junto a/o criança/estudante com deficiência nas Unidades de Ensino do município.

As inscrições poderão ser feitas no endereço eletrônico s elecao.serra.es.gov.br , até as 23h59 do dia 19 de fevereiro. Não há cobrança de taxa de participação.

Ao acessar o site, o candidato deve abrir a aba processo seletivo em andamento, no ícone azul do lado direito da tela, e realizar o cadastro uma única vez, em seguida a inscrição para o cargo desejado.

O processo seletivo tem validade até 31 de dezembro de 2023, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme a necessidade da prefeitura.

Atribuições do cargo