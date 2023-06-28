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Processo seletivo

Prefeitura da Serra abre oportunidades para temporários

Salário é de R$ 3.216,04 para os cargos de nível superior e de R$1.414,21 para os demais; candidatos podem ser inscrever até o dia 5 de julho
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 jun 2023 às 15:21

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 15:21

Prefeitura da Serra: pelo menos 10 pessoas derrotadas nas eleições de 2020 foram compensadas com cargos no Executivo
Prefeitura da Serra: pelo menos 10 pessoas derrotadas nas eleições de 2020 foram compensadas com cargos no Executivo Crédito: Divulgação
A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado de profissionais temporários. Ao todo, são 10 vagas, além da formação de cadastro de reserva. O salário é de R$ 3.216,04 para os cargos de nível superior e de R$ 1.414,21 para os demais. Os selecionados recebem ainda auxílio-alimentação, que atualmente é de R$ 650.
O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (28). AS oportunidades são para os seguintes cargos: administrador, analista de sistemas, contador, economista, engenheiro de trânsito, engenheiro eletricista, estatístico, técnico de Informática, além de cadastro de reserva para arquivista, bibliotecário, biólogo, cientista social, jornalista, nutricionista, assistente social, psicólogo, professor de educação física e auxiliar administrativo.
As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de julho, no endereço eletrônico da prefeitura. 
Para a classificação dos candidatos serão levados em consideração a experiência e a qualificação profissional. A seleção tem validade de 12 meses, a partir da data de homologação do resultado da classificação final dos candidatos, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da prefeitura.
Prefeitura da Serra abre oportunidades para temporários

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