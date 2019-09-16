Polícia Militar do ES divulga resultado do exame de saúde

PM do Espírito Santo terão mais 250 soldados nas ruas Crédito: Reprodução internet

Polícia Militar divulgou nesta segunda-feira (16) o edital de resultado preliminar do exame de saúde do divulgou nesta segunda-feira (16) o edital de resultado preliminar do exame de saúde do concurso público para soldados, oficiais, soldados músicos e oficiais da área da Saúde.

A lista preliminar referente aos candidatos que foram submetidos à Inspeção de Saúde procedida por Junta Militar de Saúde (JMS) da Diretoria de Saúde da PMES, conforme item 18 (6ª Etapa do Concurso).

O candidato “Inapto”, caso tenha interesse, poderá dirigir-se pessoalmente à Diretoria de Saúde da PMES, na Divisão de Perícias e Promoção da Saúde, localizada no Hospital da Polícia Militar, Avenida Joubert de Barros, 555, Bento Ferreira, Vitória, nos dias 20 e 23 de setembro de 2019, das 9 às 17 horas, para conhecimento das razões da inaptidão.

O resultado final da 6ª Etapa, Exame de Saúde, será divulgada com o resultado do Exame Toxicológico/Antidoping, a ser realizado em data a ser estabelecida pela Administração Militar.