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Soldados e oficiais

Polícia Militar do ES divulga resultado do exame de saúde

Candidatos considerados "Inaptos" podem procurar a diretoria de saúde para saber o porquê se não ser indicado

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 10:41

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 set 2019 às 10:41
PM do Espírito Santo terão mais 250 soldados nas ruas Crédito: Reprodução internet
A Polícia Militar divulgou nesta segunda-feira (16) o edital de resultado preliminar do exame de saúde do concurso público para soldados, oficiais, soldados músicos e oficiais da área da Saúde. 
Confira o resultado de soldados
Confira o resultado de oficiais
Confira o resultado de soldado músico
Confira o resultado de oficiais da saúde
A lista preliminar referente aos candidatos que foram submetidos à Inspeção de Saúde procedida por Junta Militar de Saúde (JMS) da Diretoria de Saúde da PMES, conforme item 18 (6ª Etapa do Concurso).
O candidato “Inapto”, caso tenha interesse, poderá dirigir-se pessoalmente à Diretoria de Saúde da PMES, na Divisão de Perícias e Promoção da Saúde, localizada no Hospital da Polícia Militar, Avenida Joubert de Barros, 555, Bento Ferreira, Vitória, nos dias 20 e 23 de setembro de 2019, das 9 às 17 horas, para conhecimento das razões da inaptidão.
> Prefeituras do ES farão concurso com mil vagas para saúde 
O resultado final da 6ª Etapa, Exame de Saúde, será divulgada com o resultado do Exame Toxicológico/Antidoping, a ser realizado em data a ser estabelecida pela Administração Militar.
O concurso público da Polícia Militar oferece 250 vagas para soldados, 30 para oficiais, 10 para soldados músicos e 20 para oficiais médicos.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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