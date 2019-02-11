Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Polícia Civil: inscrições terminam nesta segunda-feira (11)
173 vagas

Polícia Civil: inscrições terminam nesta segunda-feira (11)

Oportunidades estão disponíveis para cargos de níveis médio e superior; inscrições podem ser feitas até 23h59
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 fev 2019 às 12:15

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 12:15

Polícia Civil ganhará reforços de 173 novos servidores Crédito: Arquivo/Nestor Muller
As inscrições para o concurso público da Polícia Civil do Espírito Santo terminam nesta segunda-feira (11). A seleção, que está sendo organizada pelo Instituto AOCP, oferece 173 vagas para cargos de níveis médio e superior.
As chances são para as funções de Auxiliar Perícia Médico-Legal (20), Assistente Social (4), Escrivão de Polícia (20), Investigador (60), Médico Legista (15), Psicólogo (4), Perito Oficial Criminal nas especialidades de: Ciências Contábeis (3), Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia de Controle e Automação, Ciências da Computação, Análise de Sistemas, Engenharia de Computação ou Engenharia Mecatrônica (8), Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental (2), Engenharia Civil, Engenharia Química, Engenharia Mecânica, Engenharia de Materiais, Engenharia Metalúrgica, Geologia, Engenharia de Minas ou Física (8), Química, Farmácia, Ciências Biológicas ou Biomedicina (10), Odontologia (2), Medicina Veterinária (2), e Ciências Econômicas, Direito ou Psicologia (15).
A jornada de trabalho destes novos servidores ocorre em 30h e 40h semanais, com subsídio de R$ 3.622,008 a R$ 5.103,84.
Os interessados podem se inscrever no site www.institutoaocp.org.br, até as 23h59. A taxa varia de R$ 96,50 a R$ 146,73.
O concurso contará com Provas Objetivas, Perícia Médica para candidatos com deficiência, Teste de Aptidão Física, Inspeção de Saúde, Avaliação Psicológica, Investigação Criminal e Social - realizada pela PCES, e Curso de Formação Profissional - realizado pela PCES. A previsão é que a primeira etapa ocorra em 24 de março de 2019.
A validade deste Concurso Público é de dois anos, a contar da data de homologação, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Polícia Civil do Espírito Santo.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos
Imagem de destaque
Peregrinos percorrem mais de 80 km de Aracruz ao Convento da Penha em ato de fé
Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados