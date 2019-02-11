Polícia Civil: inscrições terminam nesta segunda-feira (11)

Polícia Civil ganhará reforços de 173 novos servidores Crédito: Arquivo/Nestor Muller

As inscrições para o concurso público da Polícia Civil do Espírito Santo terminam nesta segunda-feira (11). A seleção, que está sendo organizada pelo Instituto AOCP, oferece 173 vagas para cargos de níveis médio e superior.

As chances são para as funções de Auxiliar Perícia Médico-Legal (20), Assistente Social (4), Escrivão de Polícia (20), Investigador (60), Médico Legista (15), Psicólogo (4), Perito Oficial Criminal nas especialidades de: Ciências Contábeis (3), Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia de Controle e Automação, Ciências da Computação, Análise de Sistemas, Engenharia de Computação ou Engenharia Mecatrônica (8), Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental (2), Engenharia Civil, Engenharia Química, Engenharia Mecânica, Engenharia de Materiais, Engenharia Metalúrgica, Geologia, Engenharia de Minas ou Física (8), Química, Farmácia, Ciências Biológicas ou Biomedicina (10), Odontologia (2), Medicina Veterinária (2), e Ciências Econômicas, Direito ou Psicologia (15).

A jornada de trabalho destes novos servidores ocorre em 30h e 40h semanais, com subsídio de R$ 3.622,008 a R$ 5.103,84.

Os interessados podem se inscrever no site www.institutoaocp.org.br , até as 23h59. A taxa varia de R$ 96,50 a R$ 146,73.

O concurso contará com Provas Objetivas, Perícia Médica para candidatos com deficiência, Teste de Aptidão Física, Inspeção de Saúde, Avaliação Psicológica, Investigação Criminal e Social - realizada pela PCES, e Curso de Formação Profissional - realizado pela PCES. A previsão é que a primeira etapa ocorra em 24 de março de 2019.

A validade deste Concurso Público é de dois anos, a contar da data de homologação, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Polícia Civil do Espírito Santo.