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Polícia Civil do ES convoca para teste de aptidão física

Candidatos devem conferir data e horária do teste; quem não comparecer será eliminado do certame

Publicado em 07 de Agosto de 2019 às 15:56

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

07 ago 2019 às 15:56
Policiais civis: teste de aptidão física após concurso Crédito: Fernando Madeira
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) divulgou nesta quarta-feira (7) o edital de convocação para o teste de aptidão física (TAF). A lista dos convocados pode ser conferido no site do Instituto AOCP, empresa responsável pelo certame
> Governo do ES pode lançar concurso público em 2020
O Anexo Único da convocação também contém a demonstração da aplicação da Linha de Corte, para o exame. Para conhecer o local e horário da realização do TAF, é necessário consultar e imprimir o cartão de informação do candidato. O documento estará disponível a partir das 15 horas desta quarta-feira (7).
De acordo com o instituto, é responsabilidade do candidato verificar e comparecer ao local na data e horários determinados, conforme informações do cartão de informação, sendo passível de eliminação em caso de atraso.
O candidato deverá comparecer ao local do teste com, no mínimo, 30 minutos de antecedência do horário fixado no cartão, com roupa apropriada para prática de atividades físicas e munido de atestado médico original ou cópia autenticada em cartório específico para tal fim, emitido nos últimos 30 dias anteriores à data de realização dos testes.
O atestado médico deverá ser original ou cópia autenticada, estar redigido em letra legível, com citação do nome por extenso do candidato, com carimbo indicando o nome, número do CRM e a assinatura do médico responsável por sua emissão, deverá ser preenchido conforme modelo do Anexo IV do Edital de Abertura Nº 001/2018.
No documento deverá constar, expressamente, que o candidato está apto a realizar o teste de aptidão física ou a realizar exercícios físicos.
Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (período menstrual, gravidez, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas, etc), que impossibilitem a realização do teste ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado.
> Oportunidades para ser policial civil com salários de até R$ 18 mil
O concurso público da Polícia Civil tem como objetivo preencher 173 vagas e atraiu 78.968 candidatos. O cargo mais bem procurado foi o de investigador com 33.327 participações, seguido por auxiliar de perícia médica com 24.047, e escrivão de polícia, com 10.229 inscritos.
A jornada de trabalho destes novos servidores ocorre em 30h e 40h semanais, com subsídio de R$ 3.622,008 a R$ 5.103,84.
O certame conta com prova objetiva, Perícia Médica para candidatos com deficiência, Teste de Aptidão Física, Inspeção de Saúde, Avaliação Psicológica, Investigação Criminal e Social e Curso de Formação Profissional.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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