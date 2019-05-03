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Polícia Militar

PM e Corpo de Bombeiros divulgam resultado de concurso

Foram publicados os seguintes resultados: exame psicossomático, e classificação nas quatro primeiras etapas do certame

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 13:26

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 mai 2019 às 13:26
Policiais militares Crédito: Divulgação
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo divulgaram nesta sexta-feira (3) os editais de Resultado do Exame Psicossomático pós-recursos, de Resultado e Classificação nas quatro primeiras Etapas, referentes aos processos seletivos para soldados e oficiais.
De acordo com o documento publicado no Diário Oficial, contra o resultado e classificação divulgado, caberá interposição de recurso, que deverá ser protocolado em formulário próprio, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, no período da 0h do dia 6 de maio de 2019 até as 23h59 do dia 7 de maio de 2019.
O CONCURSO
Os concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros tiveram 49.081 inscritos, para 417 vagas ofertadas. Na PM, são 250 oportunidades para soldado, 30 para oficial e 10 para músicos. Já o edital dos bombeiros oferta 127 vagas, sendo 120 para soldados e 7 para oficiais. 
RESULTADOS
Confira os resultados do concurso da Polícia Militar para:
Soldado Combatente (QPMP-C)
Soldado Músico (QMPM-M)
Oficial Combatente (QOC)
Oficial Médico
Confira os resultados do concurso do Corpo de Bombeiros para:
Combatente Bombeiro Militar (QOCBM)
Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM)
 

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