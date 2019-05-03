PM e Corpo de Bombeiros divulgam resultado de concurso

Policiais militares Crédito: Divulgação

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo divulgaram nesta sexta-feira (3) os editais de Resultado do Exame Psicossomático pós-recursos, de Resultado e Classificação nas quatro primeiras Etapas, referentes aos processos seletivos para soldados e oficiais.

De acordo com o documento publicado no Diário Oficial, contra o resultado e classificação divulgado, caberá interposição de recurso, que deverá ser protocolado em formulário próprio, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br , no período da 0h do dia 6 de maio de 2019 até as 23h59 do dia 7 de maio de 2019.

O CONCURSO

Os concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros tiveram 49.081 inscritos, para 417 vagas ofertadas. Na PM, são 250 oportunidades para soldado, 30 para oficial e 10 para músicos. Já o edital dos bombeiros oferta 127 vagas, sendo 120 para soldados e 7 para oficiais.

RESULTADOS

Confira os resultados do concurso da Polícia Militar para:

Confira os resultados do concurso do Corpo de Bombeiros para: