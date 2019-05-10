PM e Bombeiros divulgam resultado e convocam para outras etapas

Policiais militares Crédito: Divulgação

concurso público para soldados e oficiais. De acordo com o Instituto AOCP, responsável pelos certames, o resultado divulgado anteriormente está mantido. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo divulgaram nesta sexta-feira (10) o edital de resultado e classificação preliminar - pós-recursos, nas quatro primeiras etapas, doDe acordo com o Instituto AOCP, responsável pelos certames, o resultado divulgado anteriormente está mantido.

Também estão disponíveis os editais de convocação para os candidatos habilitados para as etapas de investigação social e exame de saúde. Para os oficiais músicos, há ainda prova prática de música. Os participantes precisam ficar atentos ao dia e horário da apresentação.

Os candidatos deverão observar as datas, locais e horários estabelecidos nos respectivos editais e seus anexos únicos.

O CONCURSO

Os concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros tiveram 49.081 inscritos, para 417 vagas ofertadas. Na PM, são 250 oportunidades para soldado, 30 para oficial e 10 para músicos. Já o edital dos bombeiros oferta 127 vagas, sendo 120 para soldados e 7 para oficiais.

RESULTADOS

Confira os resultados do concurso da Polícia Militar para:

Confira os resultados do concurso do Corpo de Bombeiros para: