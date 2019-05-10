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Soldados e oficiais

PM e Bombeiros divulgam resultado e convocam para outras etapas

Também estão disponíveis os editais de convocação para os candidatos habilitados para as etapas de investigação social e exame de saúde

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 12:39

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 mai 2019 às 12:39
Policiais militares Crédito: Divulgação
A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo divulgaram nesta sexta-feira (10) o edital de resultado e classificação preliminar - pós-recursos, nas quatro primeiras etapas, do concurso público para soldados e oficiais. De acordo com o Instituto AOCP, responsável pelos certames, o resultado divulgado anteriormente está mantido.
Confira os resultados
Também estão disponíveis os editais de convocação para os candidatos habilitados para as etapas de investigação social e exame de saúde. Para os oficiais músicos, há ainda prova prática de música. Os participantes precisam ficar atentos ao dia e horário da apresentação. 
Os candidatos deverão observar as datas, locais e horários estabelecidos nos respectivos editais e seus anexos únicos.
O CONCURSO
Os concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros tiveram 49.081 inscritos, para 417 vagas ofertadas. Na PM, são 250 oportunidades para soldado, 30 para oficial e 10 para músicos. Já o edital dos bombeiros oferta 127 vagas, sendo 120 para soldados e 7 para oficiais. 
Já para oficiais médicos são 20 vagas para atuar no hospital da corporação (HPM). A remuneração é de R$ 7.320,43, com 40 horas semanais. O cargo a ser ocupado é de primeiro-tenente, podendo chegar até major.
RESULTADOS
Confira os resultados do concurso da Polícia Militar para:
Soldado Combatente (QPMP-C)
Soldado Músico (QMPM-M)
Oficial Combatente (QOC)
Oficial Médico
Confira os resultados do concurso do Corpo de Bombeiros para:
Combatente Bombeiro Militar (QOCBM)
Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM)
 

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