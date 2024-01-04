Os concursos públicos no ES para ficar de olho em 2024

Novos concursos terão mais de 2 mil vagas Crédito: Freepik

O ano de 2024 será de muitos concursos no governo estadual , prefeituras e outros órgãos e instituições do Espírito Santo. Serão, ao menos, 20 certames, somando mais de 2 mil vagas para cargos de vários níveis de escolaridade.

O maior volume de seleções está previsto para ser aberto pelo governo do Espírito Santo, com 11, ao todo, previstas no Orçamento do próximo ano. Entre os destaques, estão a Secretaria da Educação , Secretaria da Saúde, Assembleia Legislativa, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Ministério Público.

Para garantir a aprovação, a coordenadora pedagógica do CEP, Ivone Goldner, destaca que a preparação deve ser antecipada.

“O candidato que quer adquirir competitividade precisa iniciar o estudo levando em consideração o edital do concurso anterior daquela estrutura administrativa. Iniciar pelas matérias que têm muita probabilidade de serem repetidas no próximo concurso, sendo que Língua Portuguesa sempre é cobrada”, comenta.

Para aquele que pretende, por exemplo, fazer o concurso para professor, a coordenadora ressalta que o foco deve ser na disciplina de conhecimentos pedagógicos. Se a ideia é concorrer a cargos na área da saúde, o ideal é estudar a legislação do SUS.

“Estudar sem um planejamento estratégico resultará na desistência do objetivo no meio do caminho. Além das dicas básicas, como não aguardar o edital para começar a estudar, ter foco, ter um plano de estudos, não ser imediatista, revisar o conteúdo estudado, preparar-se emocionalmente, saber renunciar, investir na Língua Portuguesa, ter o hábito de leitura e estudar até passar, o grande dado diferencial para um concurseiro inicial é a motivação. O que mais determina o alcance da aprovação são os fatores internos, aquilo que a pessoa realmente deseja, orienta.

Confira os concursos previstos para 2024

Estado

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ARSP)

O concurso Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp) vai oferecer duas vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os postos serão para formados em Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Engenharia Ambiental (1), Engenharia Civil (1), Engenharia Elétrica e Engenharia de Petróleo e Gás. A comissão organizadora já está formada e, segundo a estatal, o processo atualmente está em fase de definição da banca que ficará responsável pelo certame. O subsídio inicial da carreira é de R$ 6.911,73, mais auxílio-alimentação de R$ 600. O edital deve ser publicado em breve.

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO (BANDES)

CEASA

A comissão responsável pela elaboração do concurso da Central de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa) já está formada. Ainda não há informações sobre o total de vagas e os cargos que serão oferecidos nem previsão para publicação do edital. A seleção consta no orçamento de 2024.

CORPO DE BOMBEIROS

O concurso visa a preencher seis vagas para oficial. Atualmente, o processo está em fase de autorização para contratação de banca examinadora. A expectativa inicial é que as provas ocorram no ano de 2024.

FACULDADE DE MÚSICA

De acordo com a direção, processo do concurso está ainda em fase de tramitação e por isso ainda não é possível adiantar detalhes.

IDAF

O concurso do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) vai preencher 52, distribuídas por cargos de níveis técnico e superior. Serão 17 chances para fiscal estadual agropecuário e 35 para técnico de fiscalização e desenvolvimento agropecuário. A remuneração varia de R$ 3.205 a R$ 6.911, mais auxílio-alimentação de R$ 600. As inscrições podem ser feitas até 29 de janeiro, no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib).

POLÍCIA CIVIL

O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou a abertura de concurso para investigadores. Ainda não há informações sobre o total de vagas nem quando o certame será relalizado.

POLÍCIA MILITAR

A Polícia Militar do Espírito Santo vai abrir concurso com 40 vagas para oficiais. A banca que vai organizar o certame será o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). A previsão é de que o edital seja divulgado no primeiro trimestre de 2024. Quanto à remuneração, a corporação informou que o salário do aluno-oficial do primeiro ano é de R$ 3.766,64, após conclusão do Curso de Formação de Oficiais (CFO), será promovido a aspirante com salário de R$ 9.360,35, ambos acrescidos do auxílio-alimentação de R$ 600.

PROCON

O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) informou que está prevista a realização de concurso público em 2024, oferecendo 20 vagas para o cargo de agente de defesa do consumidor. Os detalhes específicos estão atualmente em fase de estruturação pelo órgão e serão divulgados em momento oportuno.

PRODEST

O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) vai abrir concurso com 35 vagas, além da formação de cadastro de reserva, para o cargo de analista de tecnologia da informação, com atuação nas áreas técnicas da autarquia. A organização do processo seletivo será de responsabilidade do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). O salário inicial é de R$ 7.000,29, para uma carga horária de 40 horas semanais. Os novos funcionários terão benefícios como assistência médico-hospitalar e tíquete-refeição e vale-alimentação. Ainda não há previsão de lançamento do edital, conforme informou o órgão.

SEDU

O concurso da Secretaria de Educação está previsto no Orçamento do Estado para o próximo ano. Ainda não há informações sobre o número de vagas e quando o edital vai ser publicado.

SECRETARIA DE SAÚDE

A Secretaria da Saúde (Sesa) informou que a comissão responsável pelo concurso já está formada, e ficará responsável pelo planejamento, organização e execução dos trabalhos relativos ao concurso para provimento de diversos cargos da Secretaria. Outras informações serão divulgadas posteriormente, seguindo os trâmites legais dos trabalhos da comissão.

PODERES E INSTITUIÇÕES

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

O Poder Legislativo do Espírito Santo prepara concurso público com 27 vagas para cargos de procurador, consultor e técnico sênior. A remuneração varia de R$ 4.200 a R$ 13.700. As oportunidades poderão ser disputadas por candidatos de níveis superior e médio. A previsão é de que a banca organizadora seja definida até o final de janeiro.

CÂMARA DE VITÓRIA

O concurso da Câmara de Vitória será organizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). Serão oferecidas 16 oportunidades, distribuídas da seguinte maneira: assistente administrativo (6), técnico em tecnologia da informação (1), auditor interno (1), contadores (2), analista em administração (1), analista em tecnologia da informação (1), consultor legislativo - Direito (1), procurador (2) e jornalista (1). Os salários variam de R$ 2.008,95 até R$ 4.906,27.

JUSTIÇA FEDERAL

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que engloba os Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro, prepara concurso para os cargos de analista e técnico. As carreiras exigem que os candidatos tenham nível superior. Serão quatro vagas, com salários que podem chegar a R$ 19 mil. O processo encontra-se em processo de escolha da empresa organizadora do certame.

MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) já iniciou os procedimentos para a realização de concurso público para cargos da carreira administrativa. Uma das iniciativas foi a designação dos integrantes da Comissão de Concurso de Servidores, que vêm trabalhando na definição de requisitos (cargos a serem providos, número de vagas, formato das provas, entre outros temas. Também faz parte da ação da comissão a elaboração do termo de referência para contratação da entidade especializada na promoção do certame. A expectativa é de que o edital seja publicado até maio de 2024.

Prefeituras

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim prepara concurso com 370 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1.241,16 a R$ 11.894,45. A seleção será organizada pelo Cebraspe. O edital pode sair a qualquer momento.

PREFEITURA DE CARIACICA

A Prefeitura de Cariacica informou, em nota, que está previsto para 2024 a realização de concurso público para diversos cargos. Entretanto, o total de oportunidades ainda não foi divulgado. As chances serão para os seguintes cargos: assistente educacional, auxiliar de veterinário, educador social, agente administrativo, técnico em saúde bucal, técnico em defesa civil, técnico de enfermagem, tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, cientista social, educador físico, assistente social, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, fiscal municipal agropecuário, fiscal municipal ambiental, fiscal municipal de defesa do consumidor, fiscal municipal de obras, fiscal municipal de posturas, fiscal municipal de transportes, fiscal municipal de vigilância sanitária, analista do executivo municipal, cirurgião dentista, médico veterinário, arquiteto e urbanista, auditor interno, engenheiro-agrônomo, engenheiro ambiental, engenheiro civil, engenheiro químico, engenheiro sanitarista, engenheiro de trânsito, engenheiro eletricista, analista em tecnologia da informação, segurança da informação, analista em tecnologia da informação, sistema da informação, analista em tecnologia da informação, suporte e infraestrutura e médico. A previsão é de que o edital seja divulgado em fevereiro.

PREFEITURA DA SERRA

A Prefeitura da Serra deve abrir concurso público com 1.500 vagas para preencher cargos de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 1.428 a R$ 3.216, mais auxílio-alimentação de R$ 650. A Secretaria de Gestão e Planejamento do município informou que está designando uma comissão responsável pelas providências quanto à contratação da banca, entre outras providências do certame.

PREFEITURA DE VILA VELHA

Em Vila Velha, a Secretaria de Administração está em fase de elaboração de concursos públicos em diversas áreas da prefeitura. Ainda sem data confirmada.

PREFEITURA DE VITÓRIA