Oportunidades de estágio com bolsas de até R$ 800 no ES

Suzano oferece vagas de estágio na unidade de Aracruz Crédito:

estágio é a porta de entrada para o mercado de trabalho . E quem quer garantir uma oportunidade deve ficar de olho nas vagas abertas nesta semana no Espírito Santo . Há chances para estudantes de cursos de níveis técnico e superior. As bolsas podem chegar a R$ 800.

CONFIRA AS VAGAS

Suzano

As vagas são para unidades nas cidades de Aracruz (ES), Imperatriz e São Luis (MA), Mucuri e Nova Viçosa (BA), Três Lagoas (MS) e Itapetininga, Jacareí, Limeira, Suzano e São Paulo (SP).

Para se inscrever, o candidato pode estar matriculado em qualquer curso superior e ter previsão de formatura entre dezembro de 2020 e dezembro de 2021.

Amazonas Mattos

O escritório de Arquitetura e Interiores Amazonas Mattos está com uma vaga de estágio para estudantes de Arquitetura e Urbanismo. É necessário ter disponibilidade para o turno da manhã, cursar até o sexto período e desejável ter habilidade com os programas Autocad e Sketchup. Interessados devem enviar currículo para [email protected] . O escritório fica localizado na Praia do Canto, em Vitória. Mais informações: (27) 3376-6007.

Lojas Americanas

A Lojas Americanas está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio em Loja 2019. A seleção é aberta a alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharias, Marketing e Publicidade e Propaganda com previsão de formatura de dezembro de 2019 a julho de 2020.

As oportunidades são para capitais e cidades do interior de diversos estados, como Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, além do Distrito Federal.

talentos.lasa.com.br/estagioloja. As inscrições podem ser feitas até 14 de setembro, no site

Ervas Naturais

A marca de cosméticos capilares Ervas Naturais está com uma vaga para estágio em Marketing. Para se inscrever, o estudante precisa estar do do segundo ao sexto período de Marketing ou Propaganda e Publicidade e ter conhecimento do pacote Office, Corel Draw, Illustrator e Photoshop. A carga horária é das 13 às 18 horas, com bolsa auxílio de R$ 600 acrescido do vale-transporte. Interessados enviar currículo para [email protected]

CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola do Espírito Santo ( CIEE-ES ) está com inscrições abertas para 59 vagas de estágio, sendo 46 para alunos de curso superior e 13 para nível médio/técnico. As bolsas variam de R$ 400 a R$ 800.

Os interessados podem se cadastrar no site www.ciee-es.org.br ou uma das unidades do CIEE-ES em todo o Estado.