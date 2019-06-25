Oportunidade para quem quer aprender profissão na Serra

Oportunidades para quem quer ser qualificar em informática Crédito: Pinterest

As oportunidades são para montagem e manutenção de computadores (43), informática avançada (27) e instalação hidráulica (17).

SAIBA MAIS

Vagas

São 87 vagas para montagem e manutenção de computadores (43 vagas), informática avançada (27) e instalação hidráulica (17). Os dois primeiros cursos têm carga horária de 80 horas, já no último a jornada de estudo será de 200 horas.

Requisitos

Para o curso de informática avançada e manutenção de computadores é preciso: ser morador da Serra, ter idade mínima de 15 anos e estar cursando, pelo menos, o 5° ano do ensino fundamental I (antiga 4ª série). As aulas serão aplicadas no Pró- Cidadão, no turno da manhã, das 8 às 12 horas; e da tarde, das 13 às 17 horas.

Já para se inscrever para as aulas de instalador hidráulico é necessário ser morador da Serra, ter idade mínima 16 anos e o Ensino Fundamental I completo (9º ano/ 8ª série). As aulas acontecem no Pró-Cidadão, de 8 horas ao meio-dia.

Inscrição