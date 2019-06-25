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Qualificação

Oportunidade para quem quer aprender profissão na Serra

São 87 vagas em cursos de qualificação gratuitos nas áreas de hidráulica e informática

Publicado em 25 de Junho de 2019 às 12:41

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 jun 2019 às 12:41
Oportunidades para quem quer ser qualificar em informática Crédito: Pinterest
Quem quer aprender uma profissão para entrar no mercado de trabalho ou trabalhar por conta própria deve ficar atento. O Sine da Serra vai abrir nesta terça-feira (25) inscrição para cursos de qualificação. A oferta é de 87 vagas e os alunos não pagam pelas aulas.
As oportunidades são para montagem e manutenção de computadores (43), informática avançada (27) e instalação hidráulica (17).
SAIBA MAIS
Vagas
São 87 vagas para montagem e manutenção de computadores (43 vagas), informática avançada (27) e instalação hidráulica (17). Os dois primeiros cursos têm carga horária de 80 horas, já no último a jornada de estudo será de 200 horas.
Requisitos
Para o curso de informática avançada e manutenção de computadores é preciso: ser morador da Serra, ter idade mínima de 15 anos e estar cursando, pelo menos, o 5° ano do ensino fundamental I (antiga 4ª série). As aulas serão aplicadas no Pró- Cidadão, no turno da manhã, das 8 às 12 horas; e da tarde, das 13 às 17 horas.
Já para se inscrever para as aulas de instalador hidráulico é necessário ser morador da Serra, ter idade mínima 16 anos e o Ensino Fundamental I completo (9º ano/ 8ª série). As aulas acontecem no Pró-Cidadão, de 8 horas ao meio-dia.
Inscrição
A partir desta terça-feira (25), no laboratório de qualificação número 2, que fica em frente ao Sine da Serra, em Portal de Jacaraípe, a partir das 8 horas. Haverá distribuição de senhas no local e o cadastro será feito por ordem de chegada. Os estudantes devem comparecer ao local, com cópia do RG, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho.
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