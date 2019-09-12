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Jovens talentos

Ministério Público Federal contrata estagiário com bolsa de R$ 850

Oportunidades são para estudantes dos cursos de Administração e Informática

Publicado em 12 de Setembro de 2019 às 12:54

Ana Paula Mello Miranda

Ana Paula Mello Miranda

Publicado em 

12 set 2019 às 12:54
Ministério Público Federal (MPF) contrata estagiários de Administração e Informática Crédito: Chico Guedes / Arquivo
O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) vai abrir processo seletivo para formação de cadastro de reserva de estagiários dos cursos de Administração e Informática. As oportunidades são para atuar em Vitória.
> Oportunidades de estágio com bolsas de até R$ 800
As inscrições poderão ser feitas de 16 a 20 de setembro de 2019, no endereço eletrônico do MPF.
A seleção é aberta a estudantes que tenham concluído pelo menos o 2º ano ou 4º semestre do curso superior, quando este tiver dez ou mais semestres de duração; ou o 3º semestre para cursos que tenham menos de dez semestres de duração. A bolsa é de R$ 850, mais auxílio-transporte, para uma carga horária de 20 horas semanais.
> Suzano abre oportunidades de estágio no ES
Os candidatos farão provas objetivas, que será aplicadas no dia 8 de outubro, a partir das 13h30, em local que será posteriormente informado no site do MPF/ES. O processo seletivo O prazo de validade do processo seletivo é de um ano, prorrogável por igual período, contado da publicação da homologação do resultado.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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