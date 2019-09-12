Ministério Público Federal contrata estagiário com bolsa de R$ 850

A seleção é aberta a estudantes que tenham concluído pelo menos o 2º ano ou 4º semestre do curso superior, quando este tiver dez ou mais semestres de duração; ou o 3º semestre para cursos que tenham menos de dez semestres de duração. A bolsa é de R$ 850, mais auxílio-transporte, para uma carga horária de 20 horas semanais.