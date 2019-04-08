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Concurso

Marinha do Brasil abre concurso público com quase 30 vagas

Podem concorrer os candidatos das áreas de Ciências Biológicas, Comunicação Social, Estatística, Pedagogia, Serviço Social, entre outras

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 20:49

Publicado em 

08 abr 2019 às 20:49
Oficiais da Marinha Mercante Crédito: Reprodução internet
A Marinha do Brasil abriu 28 vagas para ingresso no quadro técnico do corpo auxiliar da corporação. As oportunidades do concurso público são para o posto de primeiro-tenente. As inscrições terminam nesta sexta-feira (12). 
Podem concorrer os candidatos das áreas de Ciências Biológicas (1); Comunicação Social (2); Direito (4); Estatística (2); Informática (6); Meteorologia (1); Oceanografia (1); Pedagogia (4); Psicologia (1); Serviço Social (4); Segurança do Tráfego Aquaviário (2).
Três das vagas são reservadas aos candidatos negros, nas áreas de Direito, Informática e Pedagogia. 
As provas acontecem em várias cidades, entre elas, Vila Velha. Outras cidades que realizam a prova são Rio de Janeiro (RJ); Angra dos Reis (RJ); Nova Friburgo (RJ); São Pedro da Aldeia (RJ); Salvador (BA); Natal (RN); Olinda (PE); Fortaleza (CE); Belém (PA); Amapá (AP); Piauí (PI); Santarém (PA); Porto Alegre (RS); Rio Grande (RS); Florianópolis (SC); Santos (SP); São Paulo (SP) e Manaus (AM). Mais informações estão disponíveis no edital.
Inscrições
Prazo: até às 23h59 do dia 12 de abril de 2019, no site 

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