Marinha do Brasil abre concurso público com quase 30 vagas

As provas acontecem em várias cidades, entre elas, Vila Velha. Outras cidades que realizam a prova são Rio de Janeiro (RJ); Angra dos Reis (RJ); Nova Friburgo (RJ); São Pedro da Aldeia (RJ); Salvador (BA); Natal (RN); Olinda (PE); Fortaleza (CE); Belém (PA); Amapá (AP); Piauí (PI); Santarém (PA); Porto Alegre (RS); Rio Grande (RS); Florianópolis (SC); Santos (SP); São Paulo (SP) e Manaus (AM). Mais informações estão disponíveis no