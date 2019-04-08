Marinha do Brasil abre concurso público com quase 30 vagas

A Marinha do Brasil abriu 28 vagas para ingresso no quadro técnico do corpo auxiliar da corporação. As oportunidades do concurso público são para o posto de primeiro-tenente. As inscrições terminam nesta sexta-feira (12).
Podem concorrer os candidatos das áreas de Ciências Biológicas (1); Comunicação Social (2); Direito (4); Estatística (2); Informática (6); Meteorologia (1); Oceanografia (1); Pedagogia (4); Psicologia (1); Serviço Social (4); Segurança do Tráfego Aquaviário (2).
Três das vagas são reservadas aos candidatos negros, nas áreas de Direito, Informática e Pedagogia.
As provas acontecem em várias cidades, entre elas, Vila Velha. Outras cidades que realizam a prova são Rio de Janeiro (RJ); Angra dos Reis (RJ); Nova Friburgo (RJ); São Pedro da Aldeia (RJ); Salvador (BA); Natal (RN); Olinda (PE); Fortaleza (CE); Belém (PA); Amapá (AP); Piauí (PI); Santarém (PA); Porto Alegre (RS); Rio Grande (RS); Florianópolis (SC); Santos (SP); São Paulo (SP) e Manaus (AM). Mais informações estão disponíveis no edital.
Inscrições
Prazo: até às 23h59 do dia 12 de abril de 2019, no site