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Emprego

Marinha abre mais de 50 vagas para engenheiros

São 54 vagas na condição de primeiro-tenente; confira quem pode se inscrever

Publicado em 14 de Março de 2019 às 18:16

Publicado em 

14 mar 2019 às 18:16
As inscrições terminam no dia 1 de abril Crédito: Reprodução internet
A Marinha do Brasil tornou público, nesta quarta-feira (13), o concurso público para engenheiros. São 54 vagas na condição de primeiro-tenente. Os interessados em ingressar no Corpo de Engenheiros têm até o dia 1 de abril para se inscreverem.
É necessário que o candidato tenha menos de 36 anos em janeiro de 2020, ter concluído ou estar concluindo a graduação na área pretendida e não ter antecedentes criminais. A taxa de inscrição é de R$ 126,00. Mais informações estão disponíveis no edital
As inscrições devem ser feitas pelo site www.ingressonamarinha.mar.mil.br.
Confira as vagas: 
Arquitetura e Urbanismo (2);
Engenharia Cartográfica (2);
Engenharia Civil (5);
Engenharia de Materiais (2);
Engenharia de Produção (3);
Engenharia de Sistemas de Computação (3);
Engenharia de Telecomunicações (3);
Engenharia Elétrica (7);
Engenharia Eletrônica (5);
Engenharia Mecânica (11);
Engenharia Mecatrônica (2);
Engenharia Naval (6);
Engenharia Química (6).
 
 

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