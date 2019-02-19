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Marinha abre 960 vagas para fuzileiros navais

Inscrições poderão ser feitas de 27 de fevereiro a 28 de março; candidatos precisam ter idade entre 18 e 22 anos

Publicado em 19 de Fevereiro de 2019 às 14:47

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

19 fev 2019 às 14:47
Marinha abriu seleção para fuzileiros navais Crédito: Reprodução internet
A Marinha do Brasil divulgou nesta terça-feira (19) o edital de abertura do concurso de admissão ao Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais (C-FSD-FN). A oferta é de 960 vagas. A carreira de fuzileiro proporciona um soldo de R$ 1.950.
Para participar, o candidato precisa ter concluído o ensino médio ou curso equivalente, ter 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro 2020 e altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m e ser brasileiro e do sexo masculino.
As inscrições podem ser feitas das 8h do dia 27 de fevereiro de 2019 até o dia 28 de março de 2019 no site www.marinha.mil.br.
De acordo com o edital, haverá Postos de Inscrição em Marataízes (ES), no período de 19 a 21 de março de 2019. O atendimento será realizado na Secretaria de Educação de Marataízes, que fica na Av. Rubens Rangel, 687, Centro.
A taxa de participação é de R$ 42. Os candidatos que desejarem requerer a isenção do valor têm o período de 27 de fevereiro de 2019 a 13 de março de 2019 para solicitar o benefício.
Na hora de se inscrever, o candidato precisa informar o Órgão Executor da Seleção onde deseja realizar as etapas do concurso, o local onde deseja servir após o Curso de Formação e pela Turma I ou Turma II/2020.
A classificação será constituída de Prova Escrita composta em duas partes (Língua Portuguesa e Matemática), este exame de escolaridade será realizado na data prevista de 28 de maio de 2019.
A seleção contará ainda com Verificação de Dados Biográficos, Inspeção de Saúde, Avaliação Psicológica, Teste de Aptidão Física de Ingresso e Verificação de Documentos.
As vagas serão distribuídas para o Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (CIAMPA) no Rio de Janeiro, preferencialmente aos candidatos das regiões Sul e Sudeste e Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (CIAB), preferencialmente aos candidatos das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste. O curso terá a duração aproximada de 17 semanas.
Marinha abre 960 vagas para fuzileiros navais

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