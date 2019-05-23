Marinha abre 90 vagas para o Corpo Auxiliar de Praças

Marinha vai preencher 90 oportunidades para Corpo Auxiliar de Praças Crédito: Reprodução internet

Marinha do Brasil divulgou nesta quinta-feira (23) mais um edital de concurso público . Desta vez, a seleção tem como objetivo preencher 90 vagas por meio da seleção Admissão de profissionais ao Corpo Auxiliar de Praças (CAP).

As oportunidades são destinadas a profissionais de nível técnico nas seguintes especialidades: Administração Hospitalar (3); Contabilidade (10); Eletrônica (4); Enfermagem (5); Estatística (6); Gráfica (7); Marcenaria (4); Mecânica (6); Metalurgia (6); Meteorologia (5); Motores (5); Processamento de Dados (17); Química (3); Radiologia Médica (5) e Telecomunicações (4).

Os candidatos precisam ter 18 anos completos e menos de 25 anos de idade, no primeiro dia do mês de janeiro de 2020; além de ter concluído ou estar concluindo o curso técnico de nível médio relativo à profissão a que concorre; entre outros itens especificados no edital.

Os interessados poderão se inscrever das 8h do dia 22 de julho de 2019 até o dia 16 de agosto de 2019, no endereço eletrônico

ou diretamente em uma das Organizações Responsáveis pela Execução Local. No Espírito Santo, o atendimento ocorre na Escola de Aprendizes-Marinheiros (Eames), que fica na Enseada do Inhoá, s/nº, Prainha, Vila Velha. A taxa de participação é de R$ 75,00.

A seleção, de acordo com o edital, contará com provas objetivas e de redação, verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, Teste de Aptidão Física (TAF), verificação de documentos, avaliação psicológica e procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração.

O candidato aprovado em todas essas etapas será matriculado no Curso de Formação como Praça Especial, no grau hierárquico de Grumete, e ao ser aprovado, as formação terá a duração de até 17 semanas, será nomeado cabo. Durante o curso de formação o candidato receberá bolsa auxílio no valor de R$ 1.044. Após a conclusão do curso, o candidato fará jus aos vencimentos no valor de R$ 2 mil.

O exame objetivo e a redação estão previstos para serem aplicados na segunda quinzena de outubro de 2019.

Já o Curso de Formação será realizado no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), no Rio de Janeiro, para o exercício de funções no Serviço Ativo da Marinha (SAM).

O concurso público será válido até o dia 24 de maio de 2020.