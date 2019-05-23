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Nível técnico

Marinha abre 90 vagas para o Corpo Auxiliar de Praças

Após a formação, o aprovado recebe a patente de cabo; inscrições poderão ser feitas de 22 de julho a 16 de agosto

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 13:57

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 mai 2019 às 13:57
Marinha vai preencher 90 oportunidades para Corpo Auxiliar de Praças Crédito: Reprodução internet
A Marinha do Brasil divulgou nesta quinta-feira (23) mais um edital de concurso público. Desta vez, a seleção tem como objetivo preencher 90 vagas por meio da seleção Admissão de profissionais ao Corpo Auxiliar de Praças (CAP).
Forças Armadas abrem concursos com mais de 750 vagas
As oportunidades são destinadas a profissionais de nível técnico nas seguintes especialidades: Administração Hospitalar (3); Contabilidade (10); Eletrônica (4); Enfermagem (5); Estatística (6); Gráfica (7); Marcenaria (4); Mecânica (6); Metalurgia (6); Meteorologia (5); Motores (5); Processamento de Dados (17); Química (3); Radiologia Médica (5) e Telecomunicações (4).
Os candidatos precisam ter 18 anos completos e menos de 25 anos de idade, no primeiro dia do mês de janeiro de 2020; além de ter concluído ou estar concluindo o curso técnico de nível médio relativo à profissão a que concorre; entre outros itens especificados no edital.
Os interessados poderão se inscrever das 8h do dia 22 de julho de 2019 até o dia 16 de agosto de 2019, no endereço eletrônico
www.ingressonamarinha.mar.mil.br
ou diretamente em uma das Organizações Responsáveis pela Execução Local. No Espírito Santo, o atendimento ocorre na Escola de Aprendizes-Marinheiros (Eames), que fica na Enseada do Inhoá, s/nº, Prainha, Vila Velha. A taxa de participação é de R$ 75,00.
A seleção, de acordo com o edital, contará com provas objetivas e de redação, verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, Teste de Aptidão Física (TAF), verificação de documentos, avaliação psicológica e procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração.
O candidato aprovado em todas essas etapas será matriculado no Curso de Formação como Praça Especial, no grau hierárquico de Grumete, e ao ser aprovado, as formação terá a duração de até 17 semanas, será nomeado cabo. Durante o curso de formação o candidato receberá bolsa auxílio no valor de R$ 1.044. Após a conclusão do curso, o candidato fará jus aos vencimentos no valor de R$ 2 mil.
O exame objetivo e a redação estão previstos para serem aplicados na segunda quinzena de outubro de 2019.
Já o Curso de Formação será realizado no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), no Rio de Janeiro, para o exercício de funções no Serviço Ativo da Marinha (SAM).
O concurso público será válido até o dia 24 de maio de 2020.
> Leia mais sobre concurso e emprego 
 

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