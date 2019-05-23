Mais de mil vagas de graça em cursos de qualificação

Curso de telemarketing é uma das opções de qualificação Crédito: Gustavo Louzada/Arquivo

Quem quer estar preparado para o mercado de trabalho deve estar sempre atualizado. E, se essa qualificação for de graça, melhor ainda. O Projeto Juventude Ativa está com mil vagas em diversos cursos. O aluno não paga pelas aulas, apenas uma taxa para material a partir de R$ 59,90. Já a Microlins tem 125 vagas para o Programa de Desenvolvimento Profissional.

SAIBA MAIS

Projeto Juventude Ativa

Cursos:

Auxiliar de logística (100)

Auxiliar de saúde bucal (50)

Auxiliar administrativo (100)

Representação parlamentar (100)

Cuidador infantil (100)

Porteiro (100)

Berçarista (100)

Recepcionista (100)

Telemarketing (100)

Operador de caixa (50)

Técnicas de vendas (50)

Inglês (50)

Inscrições: no Polo de Laranjeiras, até o dia 7 de junho de 2019. O atendimento ocorre das 13 às 17h, de segunda à sexta, e das 8 às 16h, aos sábados, na Avenida Central, Travessa V5 192, Parque Residencial Laranjeiras, Serra. Também é possível se inscrever no site no Polo de Laranjeiras, até o dia 7 de junho de 2019. O atendimento ocorre das 13 às 17h, de segunda à sexta, e das 8 às 16h, aos sábados, na Avenida Central, Travessa V5 192, Parque Residencial Laranjeiras, Serra. Também é possível se inscrever no site www.juventudeativa.org.br

Informações: 99610-6606 telefone e WhatsApp. O aluno não paga mensalidade, somente taxa única à partir de R$ 59,90 para contribuir com os custos. O aluno faz os cursos online e pode ser morador de qualquer município do Estado.

Microlins

Cursos: O Programa de Desenvolvimento Profissional da Microlins unidade Serra está com vagas abertas para de qualificação. A oferta é de 125 vagas e os cursos seguem as seguintes datas:

31 de maio (Profissional 4.0)

7 de junho (Currículo 2.0)

14 de junho (Atualidades)

21 de junho (Dicas de entrevista)

28 de junho (Empreendedorismo).

Cada turma conta com 25 vagas e serão das 9 às 10 horas e das 15 às 16 horas.