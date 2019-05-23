Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Serra

Mais de mil vagas de graça em cursos de qualificação

São oportunidades para aprender uma profissão e se preparar para arrumar um emprego

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 14:16

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

23 mai 2019 às 14:16
Curso de telemarketing é uma das opções de qualificação Crédito: Gustavo Louzada/Arquivo
Quem quer estar preparado para o mercado de trabalho deve estar sempre atualizado. E, se essa qualificação for de graça, melhor ainda. O Projeto Juventude Ativa está com mil vagas em diversos cursos. O aluno não paga pelas aulas, apenas uma taxa para material a partir de R$ 59,90. Já a Microlins tem 125 vagas para o Programa de Desenvolvimento Profissional. 
Veja as vagas para cursos de qualificação na Serra
SAIBA MAIS
Projeto Juventude Ativa
Cursos:
Auxiliar de logística (100)
Auxiliar de saúde bucal (50)
Auxiliar administrativo (100)
Representação parlamentar (100)
Cuidador infantil (100)
Porteiro (100)
Berçarista (100)
Recepcionista (100)
Telemarketing (100)
Operador de caixa (50)
Técnicas de vendas (50)
Inglês (50)
Inscrições: no Polo de Laranjeiras, até o dia 7 de junho de 2019. O atendimento ocorre das 13 às 17h, de segunda à sexta, e das 8 às 16h, aos sábados, na Avenida Central, Travessa V5 192, Parque Residencial Laranjeiras, Serra. Também é possível se inscrever no site www.juventudeativa.org.br.
Informações: 99610-6606 telefone e WhatsApp. O aluno não paga mensalidade, somente taxa única à partir de R$ 59,90 para contribuir com os custos. O aluno faz os cursos online e pode ser morador de qualquer município do Estado.
Microlins
Cursos: O Programa de Desenvolvimento Profissional da Microlins unidade Serra está com vagas abertas para de qualificação. A oferta é de 125 vagas e os cursos seguem as seguintes datas:
31 de maio (Profissional 4.0)
7 de junho (Currículo 2.0)
14 de junho (Atualidades)
21 de junho (Dicas de entrevista)
28 de junho (Empreendedorismo).
Cada turma conta com 25 vagas e serão das 9 às 10 horas e das 15 às 16 horas.
Inscrições: Os interessados devem ligar para 3218–5556 para agendar horário de atendimento ou comparecer a unidade que fica situada a Rua Estácio de Sá, 35 Parque Residencial Laranjeiras, na Serra.
> Leia mais sobre concurso, emprego e cursos de qualificação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cursos es Vagas (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trecho urbano da BR-101, que cruza a Serra do bairro Belvedere até as imediações do Viaduto de Carapina, foi municipalizado
Radares da Avenida Mestre Álvaro seguem sem prazo para começar a operar na Serra
Imagem de destaque
Copa do Mundo 2026: 10 mitos e verdades sobre vistos para os EUA
Imagem de destaque
Sobrancelhas falhadas: 6 fatores que podem causar a queda dos fios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados