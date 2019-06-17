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Mercado de trabalho

Mais de 600 vagas para fazer curso técnico de graça no ES

Oportunidades são para os Centros Estaduais de Educação Técnica Talmo Luiz Silva, em João Neiva, e Vasco Coutinho, em Vila Velha

Publicado em 17 de Junho de 2019 às 15:19

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 jun 2019 às 15:19
Curso de Estética será oferecido no CEEY Vasco Coutinho, em Vila Velha Crédito: agustino / Pixabay
Quem quer aprender uma profissão para entrar no mercado de trabalho ou trabalhar por conta própria não pode perder a oportunidade de fazer um curso técnico de graça. A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) do Espírito Santo divulgou nesta segunda-feira (17) o edital de abertura de 605 vagas para os Centros Estaduais de Educação Técnica (CEET) Talmo Luiz Silva, em João Neiva, e Vasco Coutinho, em Vila Velha.
A seleção é a aberta a candidatos que já concluíram o ensino médio ou que estão cursando o terceiro ano em 2019. Os alunos não pagam pelos cursos, que têm duração de um a dois anos.
A novidade para o próximo semestre fica por conta do curso Estética, que será oferecido no Vasco Coutinho. A qualificação tem a duração de dois anos e o aluno poderá estudar pela manhã ou noite. A oferta será de 40 vagas.
A unidade oferece 505 vagas em 10 outros cursos técnicos: Administração, Comércio Exterior, Eventos, Gastronomia, Informática, Modelagem de Vestuário, Produção de Moda, Programação de Jogos Digitais e Rádio e Televisão.
“Nossa missão é oferecer aos cidadãos capixabas cursos técnicos que atendam as vocações econômicas das regiões do Estado, por isso lançamos o curso de Estética. É uma área que possui demanda de mercado e incentiva também ao empreendedorismo. Sem dúvida estudar em um CEET é uma oportunidade de se conectar com o mundo do trabalho”, destacou a secretária da Secti, Cristina Engel.
O CEET Talmo Luiz Silva disponibiliza 100 vagas para quatro opções de cursos. Há chances para Administração, Automação industrial, Mecânica e Segurança do Trabalho.
As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 18 de junho de 2019 e vão até as 23h59 do dia 30 de junho, no site www.selecaoaluno.es.gov.br. Para acesso ao site de seleção, o candidato tem de realizar seu cadastro no Acesso Cidadão (www.acessocidadao.es.gov.br), por meio do CPF e e-mail (em ambos não pode ser utilizado de terceiros).
REQUISITOS
De acordo com o edital, no ato da inscrição o candidato deve optar por apenas uma escola, um curso e um turno. Para a seleção, serão consideradas as pontuações da média final das disciplinas Língua Portuguesa e Matemática referentes ao ano letivo de 2018, ou ao último ano cursado pelo candidato.
Ainda segundo o edital, o processo seletivo é destinado aos candidatos que tenham concluído o Ensino Médio Regular, ou EJA, inclusive Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (Ceeja), em qualquer rede de ensino. E também aos interessados concluintes do Ensino Médio Regular; da Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio; ou da Educação de Jovens e Adultos. Serão admitidos candidatos que estejam cursando a 3ª série do Ensino Médio Regular, ou 3ª etapa de Educação de Jovens e Adultos, desde que assinem termo de compatibilidade de horário no ato da matrícula.
CONFIRA OS CURSOS
CEET VASCO COUTINHO
Endereço: Rua Luciano das Neves, s/n, Centro
Cursos:
- Administração: 90 vagas
- Comércio exterior: 30
- Estética: 40
- Eventos: 90
- Gastronomia: 40
- Informática: 60
- Modelagem do Vestuário: 75
- Produção de Moda: 25
- Programação de Jogos Digitais: 25
- Rádio e Televisão: 30
CEET TALMO LUIZ SILVA
Endereço: Rua Padre Anchieta N°250, Vila Nova de Cima, João Neiva.
Cursos:
- Administração: 25
- Automação Industrial: 25
- Mecânica: 25
- Segurança do Trabalho: 25

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