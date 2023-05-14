Mais de 30 mil vagas abertas em 166 concursos e seleções em todo o país

Mais de 30 mil vagas estão abertas em 166 concursos públicos e processos seletivos em todo o país. Os postos são para trabalhar em cargos efetivos e temporários em órgãos como prefeituras, câmaras, secretarias de segurança, tribunais, entre outras instituições.

Podem participar candidatos de todos os níveis de escolaridade. A lista com as seleções abertas, os prazos e os editais pode ser conferida mais abaixo.

Tribunal de Justiça do Espírito Santo vai selecionar futuros magistrados Crédito: Carlos Alberto Silva

As inscrições para o concurso público do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) terminam no dia 24 de maio. O órgão é o que paga o maior salário, que chega a R$ 33.830. São 20 vagas para o cargo de juiz substituto.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz (SAAE) anunciou a abertura de concurso público com seis vagas, além da formação de cadastro de reserva. As chances são para as funções de agente administrativo (4), técnico em edificações (1), engenheiro civil (1), auxiliar de serviços gerais operacionais, pedreiro, artífice, operador de estação de tratamento de água e esgoto, técnico em manutenção elétrica e técnico em manutenção mecânica. Os salários variam de R$ 1.075,46 a R$ 3.868,64.

Quem quer ingressar na carreira de policial militar pode optar pelas seleções de Santa Catarina e Distrito Federal. No Sul do país, a oferta é de 550 oportunidades, sendo 500 para soldados e 50 para oficiais. Já na região central do Brasil, são 23 chances para oficiais e capelães.